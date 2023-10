Devisen: Eurokurs zum Dollar kaum verändert - Deutliche Verluste auf Wochensicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0567 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0540 Dollar festgesetzt.

Auf Wochensicht hat der Euro hingegen deutlich an Wert verloren. Der Kurs ist seit Montag um mehr als einen Cent gefallen. Am Markt wird auf die unterschiedliche konjunkturelle Entwicklung verwiesen. Während sich die US-Wirtschaft trotz gestiegener Zinsen vergleichsweise robust zeigt, mehren sich Hinweise auf ein Schrumpfen der Wirtschaft in der Eurozone. Vor dem Hintergrund der Konjunkturschwäche hatte die EZB am Donnerstag den Leitzins erstmals nach zehn Anhebungen in Folge nicht erhöht.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt der Fokus der Anleger am Devisenmarkt auf Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag werden Wirtschaftszahlen aus den USA erwartet. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Konsumlaune./jkr/mis