EQS-Adhoc: SMT Scharf AG: Reinhard Reinartz zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt; Volker Weiss wird neuer Finanzvorstand

SMT Scharf AG: Reinhard Reinartz zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt; Volker Weiss wird neuer Finanzvorstand



27.10.2023

Hamm, 27. Oktober 2023 – Die SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE; ISIN: DE000A3DRAE2) gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Herrn Reinhard Reinartz zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) des Unternehmens bestellt hat. Ebenso wird er im Vorstand die Rolle des Chief Operating Officer (COO) übernehmen und in dieser Funktion für Produktentwicklung und Konstruktion, Produktion, Einkauf, Qualitätssicherung sowie Personal verantwortlich sein. Die Amtszeit soll spätestens zum 1. Mai 2024 beginnen, sofern möglich jedoch auch früher. Daneben wurde Herr Volker Weiss zum 1. November 2023 zum Mitglied des Vorstands berufen. Er wird die Rolle des Finanzvorstands (CFO) übernehmen. Das neue Vorstandsteam tritt damit die Nachfolge von Herrn Hans Joachim Theiß (CEO und CFO in Personalunion) und Herrn Wolfgang Embert (COO) an, die, wie bereits bekanntgegeben, zum 31. Dezember 2023 aus dem Unternehmen ausscheiden.



