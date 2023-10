Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Holcim setzt profitables Wachstum im dritten Quartal mit rekordhohem Recurring EBIT fort



27.10.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Umsatz wächst im dritten Quartal organisch um +4,3 Prozent auf CHF 7'340 Millionen



Recurring EBIT erreicht Rekordwert von CHF 1'600 Millionen im dritten Quartal



Neue Zielvorgabe im Dachgeschäft: Bis 2026 will Holcim mit Bedachungssystemen mehr als USD 6 Milliarden Umsatz und mehr als USD 1,3 Milliarden EBIT erzielen



20-prozentige Reduzierung der CO₂-Emissionen gemessen am Umsatz in den ersten neun Monaten 2023



Branchenführende Rentabilität: Anhebung der Gesamtjahresprognose für die EBIT-Marge (Recurring EBIT) auf mehr als 17 Prozent Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident und CEO: «Ich danke allen Mitgliedern der Holcim Familie, dass sie im dritten Quartal trotz des herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfelds mit einer rückläufigen Nachfrage in einigen Märkten und einer ungünstigen Wechselkursentwicklung ein profitables Wachstum realisiert haben. Dies zeigt eindrucksvoll, wie unsere Teams in allen Märkten mit grossem Einsatz den Umstieg auf nachhaltiges Bauen vorantreiben.» «Das dritte Quartal bestätigt Holcims starkes Ertragsprofil mit breit angelegten Wachstumstreibern, die eine weitere Steigerung der Rentabilität ermöglicht haben. Dieser Erfolg ist für uns Grund genug, die Prognose für 2023 anzuheben und für das Gesamtjahr eine branchenführende Marge auf Basis des Recurring EBIT von mehr als 17 Prozent zu erzielen. Zudem verfolgen wir im Bedachungsgeschäft das ehrgeizige Ziel, bis 2026 mehr als USD 6 Milliarden Umsatz und USD 1,3 Milliarden EBIT zu erzielen.» «Als führendes Unternehmen beim Umstieg auf nachhaltiges Bauen haben wir den CO₂-Ausstoss gemessen am Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres um 20 Prozent reduziert. Zudem erhöhen wir unser Momentum mit dem Ausbau unserer Nachhaltigkeitsmarken, die bereits mehrere Milliarden erzielen – vom emissionsarmen Beton ECOPact bis zu den hochentwickelten Bedachungssystemen von Elevate. In dem Bestreben, das zirkuläre Bauen weiter voranzutreiben, skalieren wir unsere Kreislauftechnologie ECOCycle® und haben das Recycling von Bau- und Abbruchmaterialien in den ersten neun Monaten des Jahres um 17 Prozent gesteigert. Im Rahmen unserer Net-Zero-Transformation setzen wir weiterhin konsequent auf Projekte zur CO₂-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung. Wir haben uns dafür bereits die sechste Innovationsförderung der Europäischen Union gesichert, die uns als Partner hilft, die Wirkung unserer Projekte weiter zu verstärken.» Leistungsausweis im Überblick – Q3 Konzern (in Mio. CHF) Q3 2023 Q3 2022 ±% ±% organisch Umsatz 7'340 8'045 -8,8 4,3 Recurring EBIT 1'600 1'551 3,1 14,1 Leistungsausweis im Überblick – 9M Konzern (in Mio. CHF) 9M 2023 9M 2022 ±% ±% organisch Umsatz 20'407 22'725 -10,2 6,2 Recurring EBIT 3'643 3'724 -2,2 13,8 Anhaltendes profitables Wachstum Das profitable Wachstum setzte sich im dritten Quartal trotz eines schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds fort. So stieg der Umsatz im dritten Quartal organisch um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf CHF 7'340 Millionen. Damit ergibt sich für die ersten neun Monate 2023 eine organische Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,2 Prozent auf CHF 20'407 Millionen. Das Recurring EBIT erreichte im dritten Quartal 2023 das Rekordniveau von CHF 1'600 Millionen, was einer organischen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 14,1 Prozent entspricht. Diese Steigerung des Recurring EBIT in Höhe von CHF 49 Millionen gegenüber dem dritten Quartal 2022 erzielten wir trotz einer rückläufigen Nachfrage in einigen Märkten und eines negativen Wechselkurseffekts in Höhe von CHF 157 Millionen. In den ersten neun Monaten des Jahres belief sich das Recurring EBIT auf CHF 3'643 Millionen. Dies entspricht einer organischen Steigerung um 13,8 Prozent. Im gleichen Zeitraum erreichte die Marge auf Basis des Recurring EBIT ein Rekordniveau von 17,9 Prozent – 1,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum. Daher hat Holcim die Prognose für die Marge des Recurring EBIT für 2023 angehoben und erwartet für das Gesamtjahr nunmehr eine Marge von über 17 Prozent statt wie zuvor von über 16 Prozent. Höhere Zielvorgaben bei Bedachungssystemen Holcim baut seine Führungsrolle im Bedachungsmarkt weiter aus und hat beim Investorentag im September eine neue Zielvorgabe ausgegeben: Bis 2026 will Holcim mit Bedachungen mehr als USD 6 Milliarden Umsatz und mehr als USD 1,3 Milliarden EBIT erzielen. Grundlage für diese Zielsetzung sind das über dem Marktdurchschnitt liegende Wachstum und der überproportionale Anstieg der Rentabilität von Holcim. Mit mehr als 40 hochmodernen Produktionsstätten erzielt Holcim 80 Prozent seines Umsatzes aus Systemverkäufen, also der Fertigung und Lieferung ganzer Dachsysteme, und 70 Prozent des Umsatzes mit Dacherneuerungen im krisenfesten Markt für Reparaturen und Sanierungen. Ausgehend von der Präsenz im nordamerikanischen Markt expandiert Holcim mit seinen modernen Bedachungssystemen auch in Europa und Lateinamerika.

Wachstumsinvestitionen Holcim investiert weiterhin in profitables Wachstum. Allein in diesem Jahr wurden insgesamt 21 wertsteigernde Zukäufe getätigt. Zu den jüngsten Akquisitionen gehören ein britischer Anbieter von Abbruchmaterialien zur Förderung der Kreislaufwirtschaft, ein Transportbetonhersteller in Australien zur Stärkung von Holcims Position im Bundesstaat Victoria, sowie ein Bedachungsunternehmen in Deutschland, mit dem die Expansion mit modernen Bedachungssystemen in Europa fortgesetzt wird. Beschleunigter Klimaschutz Im Rahmen der Dekarbonisierung seiner Baulösungen hat Holcim die CO₂-Emissionen im Verhältnis zum Umsatz seit 2020 um 43 Prozent reduziert. Zudem wurde das grüne Wachstum vorangetrieben: Der mit ECOPact erzielte Umsatz machte in den ersten neun Monaten des Jahres 19 Prozent des Gesamtumsatzes mit Transportbeton aus und ist auf dem besten Weg, dieses Jahr die Umsatzgrenze von CHF 1 Milliarde zu übertreffen. Der Umsatz aus dem Verkauf des emissionsarmen Zements ECOPlanet war in den ersten neun Monaten des Jahres für 19 Prozent des Gesamtumsatzes mit Zement verantwortlich. Damit steuert die Marke für das Gesamtjahr auf einen Umsatz von CHF 2 Milliarden zu. Darüber hinaus hat Holcim in den ersten neun Monaten 17 Prozent mehr Bau- und Abbruchmaterialien recycelt als im Vorjahreszeitraum, und hat mit der ECOCycle® Technologie die Kreislaufwirtschaft im Bau weiter vorangetrieben. Im dritten Quartal 2023 sicherte sich Holcim eine sechste Förderzusage aus dem EU Innovation Fund für die Entwicklung von Technologien zur CO₂-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung. Die EU fördert in diesem Fall das Holcim Werk in Milaki, Griechenland, das bis 2029 eine Million Tonnen CO2 abscheiden soll. Dies ist ein weiterer Schritt für Holcim – sowohl für die Dekarbonisierung als auch bei der Verpflichtung, bis 2030 insgesamt CHF 2 Milliarden in Technologien zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung (CCUS) von CO2 zu investieren und bis 2030 jährlich mehr als 5 Millionen Tonnen CO2 abzuscheiden. Angehobene Prognose für die Recurring EBIT-Marge Angesichts der positiven Entwicklung in den ersten neun Monaten hebt Holcim die Jahresprognose für die Marge auf Basis des Recurring EBIT an und bestätigt den Ausblick bei anderen Kennzahlen: Organisches Umsatzwachstum über 6 Prozent

Organisches Wachstum beim Recurring EBIT über 10 Prozent

Branchenführende EBIT-Marge (Recurring EBIT) über 17 Prozent, angehoben von über 16 Prozent

Free Cashflow nach Leasingverhältnissen von rund CHF 3 Milliarden

Reduzierung der CO₂-Emissionen gemessen am Umsatz um mehr als 10 Prozent

Wichtige Kennzahlen des Konzerns Konzern – 9M 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz (CHF Mio.) 20'407 22'725 -10,2 6,2 Recurring EBIT (CHF Mio.) 3'643 3'724 -2,2 13,8 Konzernergebnisse nach Produkten – 9M 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz Zement (CHF Mio.) 10'392 12'956 -19,8 11,5 Recurring EBIT Zement (CHF Mio.) 2'509 2'580 -2,8 20,6 Marge auf Basis des Recurring EBIT Zement (%) 24,1 19,9 Umsatz Zuschlagstoffe (CHF Mio.) 3'347 3'164 5,8 9,7 Recurring EBIT Zuschlagstoffe (CHF Mio.) 493 467 5,6 12,8 Marge auf Basis des Recurring EBIT Zuschlagstoffe (%) 14,7 14,8 Umsatz Transportbeton (CHF Mio.) 4'509 4'336 4,0 11,7 Recurring EBIT Transportbeton (CHF Mio.) 190 114 66,5 59,5 Marge auf Basis des Recurring EBIT Transportbeton (%) 4,2 2,6 Umsatz Solutions & Products (CHF Mio.) 4'250 4'283 -0,8 -12,0 Recurring EBIT Solutions & Products (CHF Mio.) 451 563 -19,9 -22,6 Marge auf Basis des Recurring EBIT Solutions & Products (%) 10,6 13,2 Leistungsausweis nach Segmenten Nordamerika Nordamerika erzielte in den ersten neun Monaten Rekordwerte bei Umsatz und Recurring EBIT und verzeichnete eine Marge auf Basis des Recurring EBIT von 21,7 Prozent. Beim Recurring EBIT verzeichnete die Region im gleichen Zeitraum ein überproportionales organisches Wachstum von 19,8 Prozent. Die gute wirtschaftliche Entwicklung dürfte sich im vierten Quartal fortsetzen. Nordamerika – Q3 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2'027 2'026 0,0 8,7 Recurring EBIT (CHF Mio.) 595 565 5,3 15,1 Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 28,6 27,2 Nordamerika – 9M 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 5'071 4'759 6,6 12,8 Recurring EBIT (CHF Mio.) 1'123 1'005 11,7 19,8 Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 21,7 20,7 Lateinamerika Das dritte Quartal war für Lateinamerika das dreizehnte Quartal in Folge mit einem profitablen organischen Wachstum. Ausserdem hat die Region den CO₂-Ausstoss pro Tonne zementhaltigen Materials deutlich reduziert. Eine hohe Nachfrage nach Infrastrukturprojekten sorgte in Mexiko für eine gute Entwicklung, die sich im vierten Quartal fortsetzen dürfte. Lateinamerika – Q3 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 713 785 -9,2 20,8 Recurring EBIT (CHF Mio.) 251 272 -8,0 17,6 Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 34,9 34,1 Lateinamerika – 9M 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 2'116 2'213 -4,4 22,6 Recurring EBIT (CHF Mio.) 739 725 2,0 16,9 Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 34,6 32,2 Europa In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete Holcim in Europa einen deutlichen Anstieg der Rentabilität, mit einer starken Verbesserung der Marge und einem Recurring EBIT auf Rekordniveau. Die Verbesserung der Rentabilität erstreckte sich auf alle wichtigen Märkte, und auch die Dekarbonisierung wurde beschleunigt. Europa – Q3 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'858 1'717 8,2 6,5 Recurring EBIT (CHF Mio.) 401 328 22,2 22,4 Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 20,7 18,1 Europa – 9M 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 5'552 5'200 6,8 8,9 Recurring EBIT (CHF Mio.) 934 746 25,2 28,2 Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 16,1 13,7 Asien, Naher Osten und Afrika Die Region erzielte in den ersten neun Monaten ein breit abgestütztes profitables organisches Wachstum und eine deutliche Verbesserung der Marge um 5,5 Prozentpunkte trotz schwächerer Nachfrage in China. Diese starken Trends dürften sich im vierten Quartal fortsetzen. Asien, Naher Osten und Afrika – Q3 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 968 1'664 -41,9 6,8 Recurring EBIT (CHF Mio.) 218 225 -3,2 18,9 Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 21,2 13,0 davon Asien-Pazifik (Q3) 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 476 1'091 -56,4 3,0 Recurring EBIT (CHF Mio.) 127 137 -7,1 12,7 Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 26,5 12,5 davon Naher Osten und Afrika (Q3) 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 492 573 -14,2 10,3 Recurring EBIT (CHF Mio.) 91 88 2,8 28,1 Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 16,5 14,0 Asien, Naher Osten und Afrika – 9M 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 3'014 5'815 -48,2 8,6 Recurring EBIT (CHF Mio.) 678 935 -27,5 16,4 Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 21,1 15,6 davon Asien-Pazifik (9M) 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'531 4'072 -62,4 10,6 Recurring EBIT (CHF Mio.) 370 652 -43,2 5,3 Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 24,1 16,0 davon Naher Osten und Afrika (9M) 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'483 1'743 -14,9 6,8 Recurring EBIT (CHF Mio.) 308 282 9,0 32,3 Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 18,4 14,8 Solutions & Products Bei Solutions & Products ist in den USA und in Europa eine gesunde Marktnachfrage zu beobachten. Eine starke Nachfrage nach Dachsystemen wird für das vierte Quartal erwartet. Im dritten Quartal verzeichnete Solutions & Products eine Margenverbesserung im Bereich Bedachung sowie einen stärkeren Anstieg bei den Preisen als bei den Kosten. Solutions & Products – Q3 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 1'642 1'663 -1,2 -8,8 Recurring EBIT (CHF Mio.) 247 246 0,4 -1,0 Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 15,0 14,7 Solutions & Products – 9M 2023 2022 ±% ±% organisch Umsatz externe Kunden (CHF Mio.) 4'232 4'258 -0,6 -11,9 Recurring EBIT (CHF Mio.) 481 583 -17,4 -21,0 Marge auf Basis des Recurring EBIT (%) 11,3 13,6 Überleitung zum Konzernabschluss Überleitung von der Gewinn- und Verlustrechnung: CHF Mio. 9M 2023 (ungeprüft) 9M 2022 (ungeprüft) Recurring EBITDA 5'095 5'371 Abschreibung auf Nutzungsrechte (266) (270) Recurring EBITDA nach Leasingverhältnissen 4'829 5'101 Abschreibungen (1'185) (1'377) Recurring EBIT 3'643 3'724 Definitionen alternativer Performance-Kennzahlen Diese Medienmitteilung enthält einige alternative Performance-Kennzahlen, die dazu dienen, die Leistung von Holcim besser beschreiben zu können. Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen mit einem Umsatz von CHF 29,2 Milliarden im Jahr 2022. Mit dem Ziel, Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen, hat sich das Unternehmen mit seinen 60'000 Mitarbeitenden der Dekarbonisierung des Bausektors und der Verbesserung des Lebensstandards verschrieben. Mit einem umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und kreislauffähigen Produkten von ECOPact bis ECOPlanet unterstützt das Unternehmen seine Kunden in allen Regionen dabei, besser mit weniger zu bauen. Innovative Systeme wie die Dach- und Dämmlösungen von Elevate und PRB ermöglichen eine besonders nachhaltige Nutzung von Gebäuden. Auf diese Weise leistet Holcim einen wichtigen Beitrag zu mehr Energieeffizienz und umweltfreundlichen Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück seiner Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurde.



