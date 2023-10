VW - Runde 100er-Marke „im Feuer“

Nach dem Bruch der wichtigen Haltezone bei rund 115 EUR ging es für die VW-Aktie nochmals deutlich bergab. Mittlerweile notiert der Autotitel im zweistelligen Kursbereich und musste ein Mehrjahrestief bei 97,15 EUR hinnehmen. Per Saldo ist der Abwärtstrend seit März 2021 absolut intakt. Bei den quantitativen Indikatoren ist der trendfolgende MACD unverändert „short“ positioniert, während der RSI zwar relativ tief notiert, aber seine untere Extremzone noch nicht erreicht hat. Zuletzt notierte der Oszillator in den Jahren 2020 und 2015 im überverkauften Bereich. Diese Betrachtung führt zu den nächsten wichtigen Unterstützungen in Form der damaligen Tiefpunkte bei 86,36 EUR bzw. 79,38 EUR. Auf dem Weg in diese Region steckt das Tief vom Februar 2016 (92,70 EUR) ein wichtiges Etappenziel ab. Für eine kurzfristige Stabilisierung müsste das Papier indes zumindest das Septembertief bei 104,48 EUR zurückerobern. Ein charttechnisch deutlich dickeres Ausrufezeichen wäre aber zweifelsohne eine Rückeroberung der eingangs beschriebenen, ehemaligen Unterstützungszone. Bis zu einem solchen Befreiungsschlag stellen Discountzertifikate eine interessante defensive Anlagealternative dar.

VW Vz. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VW Vz.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.