Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen mit Kursgewinnen

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag in einem positiven Umfeld am europäischen Aktienmarkt mit Zuwächsen geschlossen. Am deutlichsten legten die Börsen in Moskau und Warschau zu.

Der Budapester Bux schloss 0,21 Prozent höher bei 56 434,91 Zählern. Unter den meistgehandelten Titeln verbuchten die Aktien des ungarischen Telekommunikationsunternehmens 4iG ein Plus von zwei Prozent. Papiere des Pharmakonzerns Richter verloren hingegen 0,6 Prozent an Wert.

In Prag verbuchte der PX ein Plus von 0,71 Prozent auf 1360,93 Punkte. Für Rückenwind sorgten Bankwerte, wie Kursgewinne von bis zu zwei Prozent bei der Erste Group sowie der Moneta Money Bank zeigen. Die Erste Group hatte ein deutliches Gewinnplus für ihr drittes Quartal gemeldet. Für die Wertpapiere des Versorgers CEZ ging es hingegen um ein Prozent abwärts.

Am Warschauer Aktienmarkt wurden zum Wochenbeginn deutlichere Gewinne geschrieben. Der Wig-20 gewann 1,08 Prozent auf einen Stand von 2126,47 Punkten. Auch der breiter gefasste Wig legte gut ein Prozent auf 71 023,24 Zähler zu. Auch hier waren Finanzwerte eine Stütze: Für die Aktien von PKO und Pekao ging es um bis zu 1,9 Prozent nach oben. Die Wertpapiere der Supermarktkette Dino Polska verloren hingegen 1,3 Prozent.

Auch die Börse in Moskau schloss am Montag klar höher. Der RTS-Index legte 1,42 Prozent zu auf 1094,37 Punkte./kve/mik/APA/tih/stw