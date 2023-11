Direkt zum Video auf YouTube

Heute warten gleich zwei wichtige Ereignisse auf die Anleger. Die vielbeachtete Fed-Sitzung und bereits vorher die vielleicht noch viel wichtigere Ankündigung über die Ausgabe von US-Staatsanleihen, die den Umfang der Auktionen und die Zusammensetzung der Laufzeiten betrifft. Entsprechend bewegungsarm sind die Märkte am heutigen Vormittag.

Derweil gab es am gestrigen Tag nach den Zahlen von AMD eine hohe Volatilität in der Aktie. Martin schaut auf das Zahlenwerk. Aktien von Caterpillar kamen nach guten Zahlen unter Druck. Der Grund ist hier im Ausblick zu finden. Änderungen in den erwarteten Entwicklungen einiger Aktien aus dem Depot führen heute außerdem zu Veränderungen im Muster-Depot.