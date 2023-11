EQS-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorläufiges Neunmonatsergebnis oberhalb der Kapitalmarkt¬erwartungen; Umsatzprognose Geschäftsjahr 2023 leicht gesenkt

EQS-Ad-hoc: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorläufiges Neunmonatsergebnis oberhalb der Kapitalmarkt¬erwartungen; Umsatzprognose Geschäftsjahr 2023 leicht gesenkt



01.11.2023 / 15:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Salzgitter-Konzern verzeichnete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 nach jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Zahlen 576 Mio. € EBITDA (9M 2022: 1.397 Mio. €) sowie 254 Mio. € Gewinn vor Steuern (9M 2022: 1.145 Mio. €). Hierin enthalten sind 20 Mio. € Beitrag der at-equity (IFRS-Bilanzierung) einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG (9M 2022: 116 Mio. €). Damit übertrifft das Ergebnis der ersten neun Monate 2023 die aktuellen Kapitalmarkterwartungen. Der Außenumsatz des Salzgitter-Konzerns lag bei 8,4 Mrd. € (9M 2022: 9,8 Mrd. €). Vor dem Hintergrund der anhaltend schwachen Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft sowie des politisch und wirtschaftlich äußerst volatilen Umfelds, rechnen wir im Geschäftsjahr 2023 für den Salzgitter-Konzern nunmehr mit einem Umsatz um 11 Mrd. € (zuvor: zwischen 11,5 Mrd. € und 12,0 Mrd. €) und bestätigen unsere jüngste Ergebnisprognose von einem EBITDA zwischen 650 Mio. € und 700 Mio. €,

einem Vorsteuergewinn zwischen 200 Mio. € und 250 Mio. € sowie

einer spürbar unterhalb des Vorjahresniveaus liegenden Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE). Wir machen darauf aufmerksam, dass Kriterien des Jahresabschlusses sowie Imponderabilien unter anderem aus Rohstoffkosten-, Edelmetallpreis- und Wechselkursveränderungen das Ergebnis des Geschäftsjahres noch erheblich beeinflussen können. Weitere Details zum Abschluss der ersten neun Monate werden wie vorgesehen am 13. November 2023 veröffentlicht. Kontakt:

Markus Heidler



Leiter Investor Relations



Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter



Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

Ende der Insiderinformation

