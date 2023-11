ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die für das Gesamtjahr bestätigten Ziele dürften für Zuversicht sorgen, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Aktie habe jüngst herbe Verluste erlitten, die Bewertung sei mithin anspruchslos angesichts eines starken Markennamens./bek/gl

