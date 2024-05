Puma kämpft gegen Währungseffekte - Quartalsgewinn schrumpft

(Reuters) - Beim Sportartikelhersteller Puma ist der Gewinn im ersten Quartal zurückgegangen.

Das operative Ergebnis (Ebit) schrumpfte um neun Prozent auf 159 Millionen Euro, lag damit aber im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der Nettogewinn fiel um ein Viertel auf 87 Millionen Euro. Zu schaffen machen der weltweiten Nummer drei hinter Nike und Adidas seit fast einem Jahr Währungseffekte, die den Umsatz im ersten Quartal um 100 Millionen Euro dezimierten. Währungsbereinigt lag er mit 2,1 Milliarden Euro leicht über dem Vorjahresniveau. In Amerika seien die Umsätze erstmals seit vier Quartalen wieder gestiegen. Vorstandschef Arne Freundt sagte am Mittwoch in Herzogenaurach, die Zahlen entsprächen "vollständig den Erwartungen".

Er will das Geschäft mit der im April gestarteten ersten Markenkampagne seit zehn Jahren ankurbeln. "Angesichts unseres guten Auftragsbestandes für das zweite Halbjahr und des guten Starts unserer Markenkampagne bin ich sehr zuversichtlich, dass wir uns im Jahr 2024 von Quartal zu Quartal verbessern werden", sagte Freundt. Er bekräftigte das Ziel, den Umsatz in diesem Jahr währungsbereinigt um etwa fünf Prozent zu steigern und ein Ebit zwischen 620 und 700 (Vorjahr: 622) Millionen Euro zu erreichen.