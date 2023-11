Bitcoin Kurs steigt nach Fed-Sitzung auf 36.000 Dollar – Anleger hoffen auf Zinsgipfel

Die Hoffnung der Anleger, dass die schwelenden Inflations- und Zinssorgen an Dynamik verlieren und der geldpolitische Gegenwind dies- und jenseits des Atlantiks weiter nachlassen könnte, steigert den Risikoappetit.

Unmittelbar nach der gestrigen Fed-Notenbanksitzung gelingt es dem Bitcoin (USD) an seiner jüngsten Kursrallye anzuknüpfen. Zwischenzeitlich kostete eine Einheit rund 36.000 Dollar und damit so viel weit seit Anfang Mai 2022 nicht mehr.

Fed legt wie erwartet Zinspause ein – Powell-Aussagen stimmen Investoren zuversichtlich

Wie erwartet hatte die US-Notenbank am späten Mittwochabend ihre Zinspause verlängert, sodass der Leitzins nach wie vor in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent notiert. Seit Juli verharrt der geldpolitische Schlüsselsatz dort. Seit März 2022 hat die Fed insgesamt elf Mal an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht, um die grassierende Inflation wieder einzufangen. Im September lag die Teuerung (per Jahresmonatsvergleich) bei 3,7 Prozent und damit allerdings weiter über der eigentlich angepeilte Zielmarke von 2,0 Prozent.

Ob es auf der letzten Sitzung des Jahres am 13. Dezember eine Zinserhöhung gibt, bleibt jedoch ungewiss, auch wenn Jerome Powell signalisierte, dass die Fed nach ihrem restriktiven Kurs nun geduldiger sein könne. „Wir haben noch einen langen Weg bis zum Inflationsziel vor uns“, hieß es. Die Folgen der aktuellen Straffungen seien noch nicht voll spürbar.