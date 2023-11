Electronic Arts erzielt höheren Gewinn und hält die Dividende stabil

Der amerikanische Online-Spiele-Entwickler Electronic Arts Inc. (ISIN: US2855121099, NYSE: EA) wird am 20. Dezember 2023 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,19 US-Dollar je Aktie an seine Investoren ausschütten. Record day ist der 29. November 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,76 US-Dollar Dividende ausbezahlt. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 123,78 US-Dollar entspricht dies einer Dividendenrendite von 0,61 Prozent (Stand: 1. November 2023). Im November 2020 gab Electronic Arts die erstmalige Zahlung einer Dividende (17 US-Cents) bekannt. Im Mai 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,17 US-Dollar) eine Erhöhung der Dividende um 12 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. September 2023) des Fiskaljahres 2024 lag der Umsatz bei 1,91 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,90 Mrd. US-Dollar), wie am 1. November 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 399 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 299 Mio. US-Dollar). Für das gesamte Fiskaljahr 2024 erwartet Electronic Arts einen Umsatz von 7,3 bis 7,7 Mrd. Euro und einen Nettogewinn in der Spanne von 1,12 Mrd. US-Dollar bis 1,27 Mrd. US-Dollar. Nachbörslich lag die Aktie an der Wall Street nach Bekanntgabe der Zahlen über 5 Prozent im Plus.

Electronic Arts (EA) mit Firmensitz in Redwood City, Kalifornien, wurde 1982 gegründet und ist ein Hersteller von Computer- und Videospielen. EA zählt zu den weltweit größten Anbietern im Bereich Computerspiele.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,31 Prozent im Plus (Stand: 1. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 33,54 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de