N+V AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Ankauf

Kaufangebot an die Inhaber der von Venezuela, Bolivarische Republik begebenen Anleihen



02.11.2023 / 16:45 CET/CEST





XS0217249126 / USP17625AA59 / USP17625AB33 / USP17625AC16 / USP17625AD98 / USP17625AE71 / USP9395PAA95 / USP97475AD26 / USP97475AG56 / USP97475AJ95 / USP97475AN08 / USP97475AP55 / US922646AS37 / US922646AT10 / US922646BL74

zu erwerben.



Die Angebotsunterlagen können unter



Die Angebotsunterlagen enthalten alle Konditionen, regionale Beschränkungen und technischen Details zur Abwicklung. Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit der N+V AG in Verbindung. Die N+V AG bietet den Inhabern der von Venezuela, Bolivarische Republik begebenen Anleihen an, ihre Schuldverschreibungen mit der ISINXS0217249126 / USP17625AA59 / USP17625AB33 / USP17625AC16 / USP17625AD98 / USP17625AE71 / USP9395PAA95 / USP97475AD26 / USP97475AG56 / USP97475AJ95 / USP97475AN08 / USP97475AP55 / US922646AS37 / US922646AT10 / US922646BL74zu erwerben.Die Angebotsunterlagen können unter www.nv.ag abgerufen oder wahlweise per E-Mail kontakt@nv.ag angefordert werden.Die Angebotsunterlagen enthalten alle Konditionen, regionale Beschränkungen und technischen Details zur Abwicklung. Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit der N+V AG in Verbindung.

Ende der Medienmitteilungen