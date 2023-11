BMW: Zeit für eine Rallye?!

Fazit:

Eine starke Woche dürfte das Chartbild an dieser Stelle noch nicht signifikant verändern, erst oberhalb von 100,00 Euro werden weitere Kapitalzuflüsse sowie eine Rallye in der Aktie an 113,46 und darüber sogar 123,75 Euro erwartet. Für dieses Szenario könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW8Z9Q ausgestattet mit einem Hebel von 7,1 zum Einsatz kommen. Die mögliche Gesamtrenditechance beliefe sich dann auf 165 Prozent. Ziel des Scheins läge im ersten Szenario bei 3,78 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau von 95,00 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, woraus sich im Schein ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,90 Euro ergeben würde. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen bis Monate einplanen.