EQS-News: Cherry SE beschließt substanzielle Neuausrichtung des Geschäfts mit Tastaturschaltern zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und Erhöhung der Profitabilität im Geschäftsbereich Componen

Cherry SE beschließt substanzielle Neuausrichtung des Geschäfts mit Tastaturschaltern zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und Erhöhung der Profitabilität im Geschäftsbereich Components Umfangreiches Maßnahmenpaket zur substanziellen Repositionierung im Geschäft mit Tastaturschaltern beschlossen Verlagerung der Produktion von MX2-Schaltern für die Verwendung in Cherry Partner-Produkten im internationalen Markt an einen externen Produktionspartner in China Ausbau der firmeneigenen Standorte Auerbach und Zhuhai zu globalen Innovationscentern und Aufbau von Engineering Competence für innovative Gaming Produkte in China mit lokalen Entwicklungsteams und Start-ups Verringerung der Anzahl an Konzerngesellschaften und Schaffung globaler Strukturen im Rahmen der laufenden Operational Excellence Sozialverträglicher Abbau von Arbeitsplätzen von derzeit 455 Vollzeitäquivalenten auf voraussichtlich rund 350 mit Wirkung zum 30. März 2024 Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit in allen Geschäftsbereichen über das gesamte Produkt-Portfolio und Erschließung von jährlichem Einspar- und Ergebnisverbesserungspotential in Höhe von rund EUR 10 bis 15 Mio. München, 3. November 2023 – Der Vorstand der Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] hat heute ein in die laufende Operational Excellence eingebettetes Maßnahmenpaket zur substanziellen Repositionierung des Geschäftsbereichs Components beschlossen und erschließt sich durch die Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette ein jährliches Einspar- und Ergebnisverbesserungspotential von rund EUR 10 bis 15 Mio. „Cherry benötigt eine konsequente Neupositionierung im Schalter-Geschäft. Wir stärken Innovation, marktgerechtes Pricing, Wettbewerbsfähigkeit, Profitabilität und den (OEM-)Vertriebsansatz. Mit diesen konsequenten Maßnahmen werden wir wieder zu unserer Relevanz im Schalter-Geschäft zurückfinden. Die Standorte Auerbach und Zhuhai werden zu globalen Innovationscentern u.a. für unsere Tastaturschalter entwickelt. Im Rahmen unserer Maßnahmen bringen wir zugleich unsere globale Organisationsstruktur in die richtige Form und Größe“, kommentiert Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE. „Mit Umsetzung der Maßnahmen erschließen wir uns ein jährliches Einspar- und Ergebnisverbesserungspotential von rund EUR 10 bis 15 Mio.“, fügt Dr. Mathias Dähn, CFO der Cherry SE hinzu. „Vom erwarteten Gesamtaufwand in Höhe von rund EUR 20 Mio. entfallen rund EUR 14 Mio. auf EBITDA-wirksame Effekte, von denen rund EUR 11 Mio. Cash-wirksam werden. Die verbleibenden EUR 6 Mio. betreffen nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen.“ „Durch diese Maßnahmen werden die drei Standorte Auerbach in der Oberpfalz (Deutschland), Zhuhai (China) und Wien (Österreich) eng und effizient miteinander vernetzt“, ergänzt Dr. Udo Streller, COO der Cherry SE. „Der neue Kollaborationspartner in China wird für die Produktion von MX2-Switches verantwortlich zeichnen, die in Cherry Partner-Produkten im internationalen Markt vertrieben werden.“ Im Geschäftsjahr 2022 und von Januar bis September 2023 hat sich das Schalter-Geschäft um 62,5 % bzw. 48 % rückläufig entwickelt. Trotz gezielter Gegenmaßnahmen im Rahmen der konzernweiten Operational Excellence erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 eine signifikante, ungeplante EBITDA-Belastung. Die Gründe dieser Entwicklung sind zu geringe Absatzmengen mit zu niedrigen Stückmargen im Schalter-Geschäft, die Fixkosten sind in Folge der signifikante Kapazitätsunterauslastung zu hoch. Die daraus resultierende Ergebnisbelastung für den Cherry Konzern schätzt der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 derzeit auf rund EUR 10 Mio. (bereinigtes EBITDA). Mit ULP und MX2 erfüllen wir die Erwartungen unserer globalen OEM-Kunden hinsichtlich Innovation, Preisgestaltung und Volumen. Zusätzliche Umsatzpotenziale werden wir über in China lokalisierte Schaltervarianten realisieren, bei gleichzeitiger signifikanter Senkung der Herstellkosten. Zur Absicherung der Verbesserungspotentiale reduzieren wir die Fixkosten in der globalen CHERRY Organisation. Mit der Umsetzung der Maßnahmen werden wir ein jährliches Einspar- und Ergebnisverbesserungspotential in Höhe von rund EUR 10 bis 15 Mio. erschließen. Die firmeneigenen Standorte Auerbach in der Oberpfalz (Deutschland), Zhuhai (China) und Wien (Österreich) werden in den betrieblichen Leistungsbereichen Entwicklung, Produktion und Logistik eng miteinander vernetzt und an die Kundenanforderungen angepasst. Standort Auerbach: Entwicklung und Produktion von MX2-Schaltern für die Verwendung in eigenen Produkten im internationalen Markt

Entwicklung und Produktion von ULP-Schaltern im internationalen Markt

Innovationsentwicklungen für die Produktlinien ULP und MX. Standort Zhuhai: Produktion von Office- und Gaming-Hardware für den internationalen Markt

Entwicklung und Produktion von Office- und Gaming-Hardware speziell für den chinesischen und andere asiatischen Märkte

Steuerung und Qualitätssicherung der Produktion von MX2-Schaltern für die Verwendung in Cherry Partner-Produkten im internationalen Markt im Zusammenspiel mit einem neuen externen Produktionspartner Fokussierung auf Produktinnovationen und den Aufbau von Engineering Competence für innovative Gaming Produkte in China mit lokalen Entwicklungsteams und Start-ups in China. Kollaborationspartner in China Produktion von MX2-Switches für die Verwendung in CHERRY Partner-Produkten im internationalen Markt. Zur Umsetzung der Maßnahmen wird ein Gesamtaufwand im Geschäftsjahr 2023 in Höhe von rund EUR 20 Mio. erwartet. Der Betrag setzt sich im Wesentlichen aus dem sozialverträglichen Abbau von Arbeitsplätzen und externen Kosten in Höhe von zusammen rund EUR 11 Mio. (zahlungswirksam im Geschäftsjahr 2024) sowie Wertberichtigungen auf Sachanlagen und Vorräte in Höhe von rund EUR 9 Mio. (nicht zahlungswirksam) zusammen. Auf Basis des aktuellen Planungsstands ist der erwartete Gesamtaufwand von rund EUR 20 Mio. mit einem Teilbetrag in Höhe von EUR 14 Mio. EBITDA-wirksam. Dieser Teilbetrag wird als einmaliger nichtoperativer Sonderposten bereinigt und hat somit auf die aktuelle Prognose der Gesellschaft für die bereinigte EBITDA-Marge im Gesamtjahr 2023 in Höhe von rund 10 % keinen Einfluss. ------------------------------- Weitere Information über die Cherry SE sind auf der Cherry Homepage unter https://ir.cherry.de/de/ verfügbar. Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt rund 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt: Dr. Kai Holtmann Investor Relations Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München Postadresse Cherrystrasse 2, 91275 Auerbach T +49 (0)175-1971503 F +49 (0)9643 20 61-900 E-Mail: kai.holtmann@cherry.de

