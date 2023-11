Original-Research: CENIT AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CENIT AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.11.2023 Kursziel: 20,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann CENIT trotzt konjunkturellem Umfeld und bestätigt FY-Guidance CENIT hat gestern Q3-Zahlen vorgelegt, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig erneut im Rahmen unserer Erwartungen lagen. Die FY-Prognose wurde trotz des herausfordernden konjunkturellen Umfelds bestätigt. [Tabelle] Organisches Wachstum und Zukäufe führen zu hohem Umsatzwachstum in Q3: CENIT hat seine Erlöse in Q3 um 9,3% yoy auf 45,8 Mio. Euro gesteigert (9M/23: +15,1% yoy), wobei der PLM-Bereich in Q3 um 8,7% yoy auf 35,8 Mio. Euro und das EIM-Segment um 11,5% yoy auf 10,1 Mio. Euro zulegten. Nach Vorstandsangaben belief sich das organische Umsatzplus in Q3 auf über 4% yoy, wobei wir davon ausgehen, dass hierzu beide Segmente beitrugen. Für das traditionell starke Schlussquartal stimmt uns der hohe Auftragsbestand i.H.v. 53,1 Mio. Euro zuversichtlich (+14,2% yoy). Auch die erneut bestätigte FY-Umsatz-Guidance i.H.v. rd. 180 Mio. Euro (MONe: 183,8 Mio. Euro) erscheint uns weiterhin überaus realistisch, da nach 9M bereits 74% des Zielumsatzes vereinnahmt wurden. In Bezug auf die Endmärkte verwies CEO Schneck auf den insgesamt starken französischen Markt sowie die nachfragestarken Sektoren Aerospace, Defense sowie die Automobilhersteller. Erwarteter Ergebnisanstieg durch PLM-Geschäft erzielt: Ergebnisseitig zeigten die ergriffenen Effizienzmaßnahmen Wirkung, sodass CENIT in Q3 ein Konzern-EBITDA von 3,7 Mio. Euro erzielte, was einer Steigerung um 35,3% yoy entspricht (9M: 9,5 Mio. Euro, +54,5% yoy). Das EBIT im Segment PLM legte in Q3 von 0,2 Mio. Euro auf 1,2 Mio. Euro zu (9M: 3,2 Mio. Euro, Vj.: 0,7 Mio. Euro). Dagegen verzeichnete der EIM-Bereich u.E. primär aufgrund ausbleibender hochmargiger Software-Erlöse sowohl in Q3 (EBIT: 0,7 Mio. Euro, Vj.: 1,2 Mio. Euro) als auch im 9M-Zeitraum (EBIT: 1,4 Mio. Euro; Vj.: 1,9 Mio. Euro) einen Ergebnisrückgang. Nach Vorstandsangaben könnten in Q4 jedoch zwei lukrative Großaufträge von Versicherern eingehen (1,3 bzw. 1,5 Mio. Euro Volumen), die die CENIT-Software ECLISIO einsetzen möchten und das Segmentergebnis spürbar verbessern würden. Insgesamt hat CENIT nach 9M rd. 48% seines avisierten FY-EBITs (9,5 Mio. Euro) erwirtschaftet. In den letzten fünf Geschäftsjahren hat das Unternehmen in Q4 zwischen 47,3% und 60,5% seines FY-EBITs erzielt (Tendenz steigend), sodass wir weiterhin von der Erfüllung der Bottom Line-Prognose ausgehen. Positiv wird sich hierbei auch die jüngst erfolgte Veräußerung einer überwiegend abgeschriebenen Immobilie auswirken (MONe: hoher sechsstelliger Ertrag). Vorstand hält weitere Übernahme in Q4 für möglich: Durch die Rückzahlung der bestehenden Darlehen von rd. 22 Mio. Euro und der Aufnahme von neuem Fremdkapital (Bankdarlehen Ende Q3: 38,7 Mio. Euro) verfügt CENIT aktuell mit einer Liquidität von 30,1 Mio. Euro über ausreichend Firepower, um weitere Zukäufe zu tätigen. Im Zuge dessen haben wir modellseitig höhere Zinskosten abgebildet, die sich in Q3 auf 0,5 Mio. Euro beliefen. Laut Vorstand werden derzeit verschiedene Targets mit Gesamtumsätzen von 60 bis 70 Mio. Euro geprüft (überwiegend non-exclusive). Die aktuell beobachtbaren Kaufpreismultiples bezifferte Herr Schneck auf 4x bis 6x EBIT. Für 2023 ist der Vorstand zuversichtlich, die Übernahme eines weiteren IT-Dienstleisters mit einem Jahresumsatz von ca. 5 Mio. Euro abzuschließen, mit dem man sich in exklusiven Verhandlungen befindet. Des Weiteren wurde eine für H2 geplante Transaktion pausiert (Umsatz über 20 Mio. Euro p.a.), da IP-Rechte an eigenentwickelter Software des Targets nach aktueller Vertragsgestaltung nicht an CENIT übergehen würden. Von einem Vollzug der Übernahme gehen wir nicht aus. Neuer CFO ab 2024: Neben den Q3-Zahlen gab CENIT bekannt, dass die amtierende CFO Axelle Mazé ihren Posten aus persönlichen Gründen per Ende Oktober aufgab, jedoch weiterhin als Finanzchefin des wichtigen Frankreich-Geschäfts tätig bleiben wird. Ab Januar 2024 wird Herr Axel Otto den CFO-Posten übernehmen, der seit 2018 als Finanzvorstand der auf Business Integration und IT spezialisierten Seeburger AG fungiert. Zuvor sammelte er bereits als Finanzchef der Härter Stanztechnik Erfahrung bei einem Industrieunternehmen, sodass er ebenso ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen der CENIT-Kunden mitbringen dürfte. Fazit: CENITs 9M-Entwicklung entspricht unseren Prognosen, sodass wir unverändert von einer Erfüllung der FY-Guidance ausgehen. Fazit: CENITs 9M-Entwicklung entspricht unseren Prognosen, sodass wir unverändert von einer Erfüllung der FY-Guidance ausgehen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel in Höhe von 20,00 Euro. 