EQS-News: Cannovum Cannabis AG: Legalisierung von Cannabis steht unmittelbar bevor, neue hochkarätige Partner bereichern die Anbau-Allianz der Cannovum

Cannovum Cannabis AG: Legalisierung von Cannabis steht unmittelbar bevor, neue hochkarätige Partner bereichern die Anbau-Allianz der Cannovum Die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel in Deutschland steht unmittelbar bevor. Das von der Koalition beschlossene Gesetz wird beraten und steht kurz vor der Abstimmung im Bundestag. Die Mehrheitsbeteiligung der Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21), die Anbau-Allianz für Deutschland GmbH, erweitert in Vorbereitung auf das kommende Milliarden-Geschäft mit Cannabis als Genussmittel ihren Partnerkreis. Gleich drei Unternehmen treten dem innovativen Bündnis bei. WESSLING ist eines der führenden Beratungs-, Analytik- und Prüfunternehmen für die kontinuierliche Verbesserung von Qualität, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz. Als Familienunternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung genießt es einen exzellenten Ruf – sowohl deutschlandweit als auch international. WESSLING wird bei der Qualitätssicherung im Zuge der Legalisierung von Genusscannabis eine wichtige Rolle in der Anbau-Allianz für Deutschland einnehmen. Das Unternehmen wird unter anderem die Durchführung von Qualitätskontrollen auf Inhaltsstoffe und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben übernehmen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass beim Anbau die höchsten Standards und Nachhaltigkeitskriterien eingehalten werden. “Wir freuen uns, mit der Cannovum Cannabis AG und ihrer Tochter, der Anbau-Allianz für Deutschland”, sagt Anna Weßling, Geschäftsführende Gesellschafterin. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, durch unsere Analytikleistungen zu einer hohen Qualität und Sicherheit von Genusscanabis für den Konsumenten beizutragen.“ Mit RIEKE BLUMEN tritt ein weiterer, leistungsstarker Gartenbaubetrieb der Anbau-Allianz für Deutschland bei. Das Unternehmen aus Westfalen zählt mit einer Outdoor-Kulturfläche von 25 Hektar und einer Indoor-Produktion von ca. 14.000 Quadratmeter mit erneuerbaren Wärmequellen zu den innovativsten Pflanzenzüchtern der Region. Es ist Mitglied bei PlusPlants und somit der nachhaltigen und sozialverträglichen Produktion verpflichtet. Rieke-Blumen produziert in hohem Maße eigene Marken und ist ein großer Produzent der Gardengirls. “Die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel verspricht einen spannenden neuen Markt, zu dem wir als Gärtner mit großen Anbauflächen einen wichtigen Beitrag leisten wollen”, sagt Marco Rieke von RIEKE BLUMEN. “Wir freuen uns daher sehr auf die Zusammenarbeit in der Anbau-Allianz und deren Partnern.” SpexAI ist einer der führenden Anbieter von hochmoderner Bildtechnologie und Wachstumsanalysen für die globale Cannabisindustrie. Das Unternehmen entwickelt intelligente Spektralkameras, die Cannabispflanzen rund um die Uhr überwachen und Echtzeitdaten zu Cannabinoiden, Krankheiten, Schädlingen und mehr liefern. Die von SpexAI entwickelte KI “Odin” lernt ständig dazu und gibt anhand der gelieferten Daten Tipps zur Optimierung der Anbaubedingungen. “Wir sehen großes Potenzial in der Kooperation mit der Anbau-Allianz für Deutschland”, so Ben Niehaus, der Gründer von SpexAI. “Mit unserer Technologie legen wir den Grundstein für konsistenten Anbau, notwendige Automatisierung und signifikante Effizienzsteigerungen, die den Anbaubetrieben ermöglichen, hervorragende Ergebnisse zu gleichbleibender Qualität zu erzielen.” “Ich freue mich sehr, Wessling, Rieke Blumen und SpexAI als neue Partner in der Anbau-Allianz für Deutschland begrüßen zu können”, sagt Klaus Madzia, CEO der Cannovum Cannabis AG. “Wir sind längst ein Full-Service-Anbieter für unsere Kunden und bauen diese Position immer weiter aus.” “Wir streben höchste Qualität und Sicherheit beim Cannabisanbau an”, sagt Tim Spieker, Geschäftsführer der Anbau-Allianz für Deutschland. “Die neuen Partnerschaften unterstreichen diesen Anspruch, und ich blicke voller Zuversicht auf die Legalisierung.” Mehr Informationen finden sich auf: www.anbau-allianz.de Kontakt: Klaus Madzia Vorstand Cannovum Cannabis AG Telefon +49 178 5811701 klaus.madzia@cannovum.com Über die Anbau-Allianz für Deutschland: Die Anbau-Allianz für Deutschland GmbH ist der Garant für Genusscannabis in Deutschland. Die Mehrheitsbeteiligung der Cannovum Cannabis AG wurde 2023 zusammen mit dem Unternehmen Hortensien Spieker und der Unternehmensgruppe Moormann gegründet. Die Cannovum Cannabis AG und die Anbau-Allianz entwickelt und verkauft Produkte für Erzeuger, Clubbetreiber und letztlich Endkunden. Sie verknüpft Investoren mit Partnern, unterstützt Forschung und Entwicklung und vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber Politik, Öffentlichkeit und Behörden. Die Anbau-Allianz vereint Präsenz, Reichweite, Markenprofil, Kontakte zu Medien, Clubbetreibern und Endkunden, Beteiligungsmodelle und externe Experten mit ihren Mitgliedern unter einem Dach. Weitere exklusive Partner der Anbau-Allianz für Deutschland GmbH sind die Hochschule Osnabrück, die Düsseldorfer Unternehmer Benedikt Baum und Dominik Baum sowie der Pflanzentopf-Hersteller Pottburri in Straelen. Über die Cannovum Cannabis AG: Die Cannovum AG (www.cannovum.de, www.cannovum.com) wurde als Erstes deutsches voll lizenziertes Cannabis-Unternehmen an der Börsen gelistet. Die Aktien werden auf den Handelsplätzen der Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Berlin, Hamburg und gettex gehandelt. Die Cannovum Cannabis AG ist bereit für die Legalisierung von Cannabis und bestens vorbereitet.

