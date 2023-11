Aktien Frankfurt Schluss: Dax etwas höher - Telefonica Deutschland mit Kursrally

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Dienstag nach einem lange Zeit zähen Handel am Ende doch noch moderat im Plus geschlossen. Der Index ging 0,11 Prozent höher bei 15 152,64 Zählern aus dem Handel, nachdem er zum Wochenauftakt leicht nachgegeben hatte. Die Konsolidierung über der 15 000er Marke setzte sich damit fort.

An den Anleihemärkten sanken die Renditen, das dürfte die Aktienbörsen etwas gestützt haben. "Anleger greifen in diesen Tagen bei Aktien zu, weil die sich abschwächende Konjunktur eine lockerere Geldpolitik und am Ende auch Zinssenkungen erfordert", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.

Getrieben von einem starken Kurssprung bei Telefonica Deutschland, der von einer Übernahmeofferte ausgelöst wurde, legte der MDax deutlicher als der Dax zu und gewann 0,80 Prozent auf 25 107,61 Punkte./bek/he