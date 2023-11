Deutsche Börse AG: Bodenbildung nachhaltig!

Mit dem ersten Aktienrückkauf seit sechs Jahren will die Deutsche Börse ihre Anleger bei Laune halten. Ab dem ersten Quartal 2024 sollen Papiere im Volumen von 300 Millionen Euro zurückgekauft werden, wie der DAX-Konzern am Montagabend mitteilte. Der Aktienkurs des Unternehmens ist seit April deutlich gesunken, weil viele Anleger die Rekordübernahme des dänischen Finanzsoftwarekonzerns Simcorp für 3,9 Milliarden Euro kritisch sehen. Analysten missfallen vor allem der hohe Kaufpreis, die überschaubaren Synergien und die im Vergleich zur Deutschen Börse geringe Profitabilität von Simcorp. Dennoch hat die am Montagabend erfolgte Ankündigung des Aktienrückkaufprogramms am gestrigen Dienstag eine positive Wirkung auf den Kurs entfalten können.

Zum Chart

Der Aktienkurs der Deutschen Börse AG hat sich seit Juni 2012 bis Ende August 2023 in einem stetigen Aufwärtstrend befunden. Nur während des Corona-Sell-Off Mitte März 2020 wurde der Trend kurz durchbrochen. In den Monaten danach durchlief der Kurs eine Übertreibung nach oben. Im kleineren Maßstab folgten auf den „Ukraine-Rebound“ eine Seitwärtskonsolidierung und die Bildung einer Support-Zone im Bereich von 158,85 Euro. Am 18. August 2023 hat der Kurs die Aufwärtssequenz durchbrochen und notierte bis zum Erreichen des partiellen Tiefs bei 152,60 Euro am 19. Oktober 2023 schwächer. Mittlerweile erscheint die Bodenbildung als abgeschlossen und der Kurs präsentiert sich aufgrund der Ankündigung des massiven Aktienrückkaufes fester. Gestern stieg das Papier der Deutschen Börse AG gegen die Marktstimmung um gut 3,5 Prozent nach oben und testete unmittelbar den gewichtigen Widerstand bei 165,65 Euro. Kann diese Marke überwunden werden, ist auch ein Ansteigen bis zum Widerstand bei 175,10 Euro möglich. Mit dem Rebound bei 152,60 Euro am 19. Oktober 2023 sollte dieses Kursniveau in den nächsten Wochen nicht mehr angesteuert werden. Ein Unterschreiten dieser Marke ist nur bei Auftreten eines exogenen Schocks denkbar.