EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft beschließt Aktienrückkauf mit Einziehung im Volumen von bis zu 400 Mio. EUR und Einziehung der bereits gehaltenen eigenen Aktien im Rückkaufvolumen von rund 300 Mio. EUR

GEA Group Aktiengesellschaft beschließt Aktienrückkauf mit Einziehung im Volumen von bis zu 400 Mio. EUR und Einziehung der bereits gehaltenen eigenen Aktien im Rückkaufvolumen von rund 300 Mio. EUR



07.11.2023

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Vorstand der GEA Group Aktiengesellschaft hat heute beschlossen, dass die Gesellschaft unter Ausnutzung der am 27. April 2023 von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung eigene Aktien im Wert von bis zu 400 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) in dem Zeitraum von November 2023 bis Anfang 2025 über die Börse erwirbt.



Das Programm soll im November 2023 mit einer ersten Tranche in Höhe von bis zu 150 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten) starten, die innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen sein soll.

Zugleich hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dass sowohl die im Rahmen des Programms neu zu erwerbenden Aktien als auch die derzeit von der Gesellschaft gehaltenen 8.161.096 eigenen Aktien (entspricht rund 4,52 % des Grundkapitals) ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden sollen. Diese Aktien wurden im Rahmen des Aktienrückkaufs 2021/2022 erworben. Das Volumen des damaligen Rückkaufs betrug insgesamt rund 300,5 Mio. EUR.



Der Aktienrückkauf soll im Einklang mit den Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 596/2014) in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung der EU-Kommission (Verordnung (EU) 2016/1052) erfolgen. Die Gesellschaft wird regelmäßig über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms auf ihrer Internetseite www.gea.com informieren.







Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Oliver Luckenbach

Head of IR

Tel. +49 (0)211 9136 1080

oliver.luckenbach@gea.com



