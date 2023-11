Schaeffler verdient im Tagesgeschäft mehr als gedacht

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat im dritten Quartal im Tagesgeschäft mehr verdient als von Experten erwartet. Zwar ging der Umsatz wegen des im Jahresvergleich stärkeren Euro um 4,2 Prozent auf 4,06 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Und auch das um Sondereffekte bereinige Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel mit 340 Millionen Euro 4,1 Prozent niedriger aus. Das war aber mehr, als Experten den Franken zuvor zugetraut hatten. Die bereinigte operative Marge lag wie ein Jahr zuvor bei 8,4 Prozent. Unter dem Strich ging der Konzerngewinn um ein Drittel auf 150 Millionen Euro zurück. Den Ausblick auf Konzernebene bestätigte Vorstandschef Klaus Rosenfeld. Allerdings schätzt er das währungsbereinigte Umsatzwachstum in der Industriezulieferung nun geringer ein./men/stk