Brent Crude Öl: Konjunktursorgen lassen Preise einbrechen

Die Sorgen um eine weitere Abkühlung der Weltwirtschaft sowie die Angst vor anhaltend hohen Zinsen haben den Ölpreis der Nordseesorte Brent Crude am Dienstag massiv einbrechen lassen. In der Spitze ging es auf 82,20 US-Dollar je Fass runter, wodurch sich der Ölpreis seiner Zielmarke um 81,69 US-Dollar in seiner bisherigen 123-Korrektur annähert. Zwar muss die Talfahrt an dieser Stelle nicht zwangsläufig stoppen, sondern könnte noch ein Stück weit fortgesetzt werden, ehe Schnäppchenjäger wieder in Erscheinung treten und für eine Stabilisierung sorgen. Zweifelsfrei sollten Short-Positionen nun etwas enger abgesichert werden.

Wachstumsschwäche in China belastet

Seit den aktuellen Jahreshochs von 95,91 US-Dollar hat Brent Crude Öl nun eine dreiwellige Korrekturbewegung exakt auf das Niveau von 61,69 US-Dollar vollzogen und damit die angemeldeten Ansprüche an die Charttechnik zur vollsten Zufriedenheit erfüllt. Unterhalb dieses Niveaus wären aber noch weitere Rücksetzer auf 87,68 US-Dollar durchaus möglich, vor allem unterhalb von 80,76 US-Dollar. Eine technische Gegenreaktion sollte aber auch stets eingeplant werden, diese könnte auf 83,49 US-Dollar aufwärts reichen, nicht aber höher als der EMA 200 bei aktuell 85,24 US-Dollar.