IRW-News: Calibre Mining Corp. : Calibre meldet starke Finanzergebnisse für das dritte Quartal

IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Calibre meldet starke Finanzergebnisse für das dritte Quartal

Calibre meldet starke Finanzergebnisse für das dritte Quartal: Steigender freier Cashflow durch ein viertes Quartal in Folge mit einer Rekord-Goldproduktion von 73.485 Unzen, was zu einem Rekordergebnis von 0,16 US$ pro Aktie im bisherigen Jahresverlauf führt

Vancouver, B.C. - 7. November 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) ("Calibre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ - gibt die Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei ("Q3 2023") und neun Monate ("YTD 2023") bis 30. September 2023 bekannt. Die konsolidierten Finanzberichte sowie die Erläuterungen und Analysen des Managements finden Sie unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.calibremining.com. Alle Zahlen sind in U.S. Dollar angegeben.

Q3 2023 Höhepunkte

- Rekord-Bargeldbestand von 97 Mio. USD, ein Anstieg um 26 % gegenüber dem zweiten Quartal 2023 und um 72 % gegenüber dem Jahresbeginn 2023;

- Der Free Cash Flow ("FCF") (1) stieg im Vergleich zum 2. Quartal 2023 auf 16,3 Millionen US-Dollar;

- 4. Quartalsweise Rekord-Goldverkäufe von 73.241 Unzen mit einem Gesamtertrag von 143,9 Mio. $ bei einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 1.929 $/oz;

- Konsolidierte Gesamt-Cash-Kosten(2) ("TCC") von 1.007 $ und All-in Sustaining Costs(2) ("AISC") von 1.115 $ pro Unze;

- Nettogewinn von 23,4 Millionen US-Dollar oder 0,05 US-Dollar pro Aktie;

- Bereinigter Nettogewinn(3) von 24,5 Millionen US-Dollar oder 0,05 US-Dollar pro unverwässerter Aktie;

- Der Explorationserfolg bei Libertad führte zu einer ersten Mineralressourcenschätzung bei der Goldlagerstätte Volcan;

- In der Mine Jabali wurden hochgradige Goldziele entdeckt, die die Ressourcen potenziell erweitern könnten;

- Fortsetzung der Erweiterung von Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung bei Atravesada und entlang des VTEM-Goldkorridors, beide innerhalb des Limon-Minenkomplexes;

- Hochgradige, oberflächennahe Bohrergebnisse unmittelbar nördlich und südlich der in Betrieb befindlichen Mine Pan zeigen das Potenzial, die Ressourcen, den Gehalt und das Vertrauen auf dem gesamten Grundstück zu erhöhen; und

- Angekündigtes normales Emittentenangebot als verantwortungsvolle und potenzielle Verwendung der verfügbaren Barmittel.

Höhepunkte des Jahres 2023 bis heute ("YTD")

- Rekordverdächtige konsolidierte Goldverkäufe von 208.020 Unzen mit Gesamteinnahmen in Höhe von 410,1 Mio. $, bei einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis(2) von 1.932 $/oz;

- Konsolidierte TCC(2) von 1.047 $/oz; Nicaragua $983/oz & Nevada $1.412/oz;

- Konsolidierte AISC(2) von 1.195 $/oz; Nicaragua 1.101 $/oz & Nevada 1.456 $/oz; und

- Reingewinn von 73,0 Mio. USD oder 0,16 USD pro Aktie.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte: "Calibre hat in einem vierten Quartal in Folge mit einer Rekordproduktion einen starken freien Cashflow erwirtschaftet, was zu einem Anstieg des Kassenbestands um 72 % auf 97 Millionen Dollar seit Jahresbeginn geführt hat. Die Kosten liegen im bisherigen Jahresverlauf im Rahmen des Budgets und das Unternehmen befindet sich in einer ausgezeichneten Verfassung, um das obere Ende der Produktionsprognose für das gesamte Jahr zu erreichen.

Unsere Explorationsinvestitionen führen weiterhin zu Erfolgen in vielen Bereichen, darunter: ein neuer Goldtrend, der sich nordwestlich unserer kürzlich gemeldeten Goldlagerstätte Volcan bei Libertad abzeichnet und hochgradiges Entdeckungspotenzial aufweist; Bohrergebnisse in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine Pan liefern weiterhin potenzielle Ressourcen- und Gehaltserhöhungsmöglichkeiten; und die Erweiterung bestehender hochgradiger Goldentdeckungen auf unserem Grundstück Limon bietet weitere Möglichkeiten, die verfügbaren überschüssigen Verarbeitungskapazitäten in unserer Mühle Libertad zu nutzen.

Das Unternehmen finanziert weiterhin alle Explorationen und das Wachstum aus dem operativen Cashflow und erhöht gleichzeitig seine Barreserven. Wir sind weiterhin bestrebt, allen Interessengruppen einen dauerhaften und verantwortungsvollen Nutzen zu bieten. Unsere fortlaufende Einbeziehung von Nachhaltigkeitsinitiativen in unseren gesamten Betrieb festigt unsere starke soziale Lizenz zum Handeln."

KONSOLIDIERTE ERGEBNISSE: Q3 202 3 und YTD 2023

Konsolidierte Ergebnisse(4)

$'000 (außer Beträge pro Aktie und pro Unze) Q3 2023 Q3 2022 YTD 2023 YTD 2022

Einnahmen $ 143,884 $ 86,342 $ 410,107 $ 299,946

Umsatzkosten, einschließlich Abschreibungen und Amortisation $ (101,128) $ (70,876) $ (281,556) $ (224,692)

Betriebsergebnis des Bergwerks $ 42,756 $ 15,466 $ 128,551 $ 75,254

Nettoeinkommen $ 23,412 $ 1,713 $ 73,024 $ 28,842

Nettogewinn pro Aktie (unverwässert) $ 0.05 $ 0.00 $ 0.16 $ 0.07

Nettogewinn pro Aktie (voll verwässert) $ 0.05 $ 0.00 $ 0.15 $ 0.06

Bereinigter Reingewinn(3) $ 24,530 $ 6,624 $ 74,361 $ 38,540

Bereinigter Reingewinn pro Aktie (unverwässert)(3) $ 0.05 $ 0.01 $ 0.16 $ 0.09

Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit $ 54,226 $ 7,101 $ 140,776 $ 68,593

Investitionen in die Erschließung von Bergwerken und PSA $ 32,990 $ 31,274 $ 89,749 $ 68,747

Kapitalinvestitionen in die Exploration $ 7,705 $ 12,375 $ 21,448 $ 39,320

Produzierte Goldunzen 73,485 49,081 208,011 160,704

Verkaufte Goldunzen 73,241 49,260 208,020 161,530

Durchschnittlicher realisierter Goldpreis ($/oz)(2) $ 1,929 $ 1,730 $ 1,932 $ 1,833

Bargeldkosten insgesamt ($/oz)(2) $ 1,007 $ 1,188 $ 1,047 $ 1,141

AISC ($/oz)(2) $ 1,115 $ 1,322 $ 1,195 $ 1,268

Operative Ergebnisse

NICARAGUA Q3 2023 Q3 2022 YTD 2023 YTD 2022

Gefördertes Erz (t) 491,835 362,843 1,588,631 1,074,210

Gefrästes Erz (t) 546,555 397,229 1,545,122 1,154,859

Gehalt (g/t Au) 4.35 3.74 4.03 3.93

Wiederfindung (%) 91.6 90.5 92.3 90.3

Produziertes Gold (Unzen) 63,756 38,928 177,145 130,635

Verkauftes Gold (Unzen) 63,517 39,076 177,100 130,842

NEVADA Q3 2023 Q3 2022 YTD 2023 YTD 2022

Gefördertes Erz (t) 1,129,042 1,337,275 3,513,948 3,449,175

Erz auf der Laugungsfläche (t) 1,076,876 1,336,109 3,452,753 3,456,351

Gehalt (g/t Au) 0.34 0.37 0.37 0.40

Produziertes Gold (Unzen) 9,729 10,153 30,866 30,069

Verkauftes Gold (Unzen) 9,724 10,184 30,920 30,688

Die Goldproduktion in Nicaragua stieg gegenüber dem 3. Quartal 2022 um 64 %, was auf höhere Gehalte und verarbeitete Tonnen zurückzuführen ist.

KONSOLIDIERTER FINANZBERICHT für Q3 und YTD 2022

Q3 2023 TCC(2) und AISC(2) betrugen $ 1.007 pro Unze und $ 1.115 pro Unze, was positiv gegenüber dem Budget ist. Die niedrigeren AISC im Vergleich zum Vorquartal wurden durch höhere Goldverkäufe aufgrund eines Anstiegs der Erztonnen im Tagebau, Optimierungen im Untertagebau mit entsprechenden Steigerungen der geförderten Tonnen und höheren Erzgehalten in Verbindung mit einem Rückgang der Dieselpreise erreicht.

YTD 2023 TCC(2) und AISC(2) betrugen 1.047 $ pro Unze bzw. 1.195 $ pro Unze und lagen damit im Rahmen der Prognose und des Budgets, womit das Unternehmen gut aufgestellt ist, um die Kostenprognose für das gesamte Jahr zu erfüllen. Die Kosten für das laufende Jahr sind aufgrund des höherwertigen Erzes aus der Lagerstätte Pavon Central, des Abbaus der Lagerstätte Jabali Antena, der geringeren Abraumbeseitigung in der Lagerstätte Limon Central und der höheren Silbereinnahmen günstig.

Ausgaben und Nettoeinkommen

Im dritten Quartal 2023 und im bisherigen Jahresverlauf 2023 beliefen sich die allgemeinen Verwaltungskosten des Unternehmens auf 3,2 Mio. $ bzw. 8,6 Mio. $, verglichen mit 3,1 Mio. $ bzw. 9,4 Mio. $ für die gleichen Zeiträume im Jahr 2022. Die Unternehmensverwaltung war im bisherigen Jahresverlauf aufgrund eines geringeren Einsatzes von professionellen Beratern niedriger.

2023 LEITLINIE

KONSOLIDIERT NICARAGUA NEVADA

2023 LEITLINIE 2023 LEITLINIE 2023 LEITLINIE

Goldproduktion/Verkauf (Unzen) 250,000 - 275,000 210,000 - 230,000 40,000 - 45,000

Gesamt-Cash-Kosten ($/Unze)(2) $1,000 - $1,100 $950 - $1,050 $1,300 - $1,400

AISC ($/Unze)(2) $1,175 - $1,275 $1,100 - $1,200 $1,350 - $1,450

Wachstumskapital (Mio. $) $55 - $65

Explorationskapital (Mio. $) $25 - $30

Das vierte Quartal in Folge erzielte das Unternehmen eine Rekordproduktion von 73.485 Unzen Gold und eine Produktion von 208.011 Unzen im laufenden Jahr, wobei die Kosten unter dem Budget lagen. Damit befindet sich das Unternehmen in einer starken Position, um das obere Ende seiner Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2023 zu erreichen. In Anbetracht der aktuellen Goldpreise generiert Calibre einen starken Cashflow, der alle Investitionen in Wachstum, Erschließung und Exploration selbst finanziert und gleichzeitig den Nettobarmittelbestand deutlich erhöht.

Calibre treibt sein über 100.000 Meter umfassendes Bohrprogramm weiter voran, das Ressourcenabgrenzungsbohrungen, Infill- und geotechnische Bohrungen sowie generative Explorationsbohrungen im Frühstadium umfasst, um zahlreiche Satellitenziele in der Umgebung von Limon, Libertad, der östlichen Borosi-Mine und in Nevada zu testen.

FINANZERGEBNISSE Q3 und YTD 2023 UND KONFERENZTAGUNGSDATEN

Die Finanzergebnisse für das dritte Quartal werden am Dienstag, den 7. November 2023, nach Börsenschluss veröffentlicht, und das Management wird am Mittwoch, den 8. November, eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse und den Ausblick im Detail zu besprechen.

Datum:--Mittwoch, November 8, 2022

Uhrzeit:--10:00 a.m. (ET)

Webcast-Link:-https://edge.media-server.com/mmc/p/uippamra

Anweisungen zum Erhalt von Einwahlnummern für Telefonkonferenzen:

1. Alle Parteien müssen sich unter dem unten stehenden Link registrieren, um an der Telefonkonferenz zu Calibre Mining, Q3, teilnehmen zu können.

2. Melden Sie sich an, indem Sie auf https://register.vevent.com/register/BIaeef792eb39c469b8d3571c2423f7f24 klicken und das Online-Anmeldeformular ausfüllen.

3. Nach der Registrierung erhalten Sie die Einwahlnummern und die PIN-Nummer, die Sie während des Anrufs eingeben müssen.

Der Live-Webcast und der Link zur Anmeldung können hier und unter http://www.calibremining.com im Bereich Veranstaltungen und Medien unter der Registerkarte Investoren abgerufen werden. Der Live-Audio-Webcast wird archiviert und steht unter www.calibremining.com zur Aufzeichnung zur Verfügung. Die Präsentationsfolien, die die Telefonkonferenz begleiten werden, werden vor der Telefonkonferenz im Investorenbereich der Calibre-Website unter Präsentationen zur Verfügung gestellt.

Qualifizierte Person

Darren Hall, MAusIMM President und Chief Executive Officer von Calibre Mining Corp. ist eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES VORSTANDES

"Darren Hall"

Darren Hall, Präsident und Hauptgeschäftsführer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

Senior Vice President, Unternehmensentwicklung & IR

T: (604) 628-1012

E: calibre@calibremining.com

W: www.calibremining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Calibre Mining Corp.

Calibre Mining ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer soliden Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Bezirksebene wird Calibre erhebliche Werte freisetzen.

Anmerkungen:

(1) KOSTENLOSER CASHFLOW

Der freie Cashflow wird berechnet, indem die Ausgaben für Mineralgrundstücke, Anlagen und Ausrüstung vom Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit abgezogen werden.

(2) NICHT-IFRS-KENNZAHLEN

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Investoren bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen als Indikatoren zur Bewertung von Goldminenunternehmen verwenden, insbesondere die Gesamt-Cash-Kosten pro Unze und die All-In Sustaining Costs pro Unze. In der Goldminenbranche sind dies gängige Leistungskennzahlen, die jedoch keine standardisierte Bedeutung haben. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusätzlich zu den konventionellen Kennzahlen, die gemäß IFRS erstellt werden, verwenden, um die Leistung des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Generierung von Cashflow zu bewerten. Dementsprechend sollen sie zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.

Gesamt-Cash-Kosten pro Unze Gold: Die Gesamt-Cash-Kosten beinhalten die Betriebskosten der Mine, wie z.B. Abbau-, Verarbeitungs- und lokale Verwaltungskosten (einschließlich aktienbasierter Vergütungen im Zusammenhang mit dem Minenbetrieb), Lizenzgebühren, Produktionssteuern, Bereitschaftskosten für die Mine und ggf. laufende Bestandsabschreibungen. Die Produktionskosten verstehen sich exklusive Abschreibungen, Rekultivierungs-, Kapital- und Explorationskosten. Die Gesamt-Cash-Kosten pro Unze Gold verstehen sich abzüglich der Silberverkäufe als Nebenprodukt und werden durch die verkauften Unzen Gold geteilt, um einen Wert pro Unze zu erhalten.

Nachhaltige Gesamtkosten pro Unze Gold: Eine Leistungskennzahl, die alle Ausgaben widerspiegelt, die erforderlich sind, um eine Unze Gold aus dem laufenden Betrieb zu produzieren. Es gibt zwar keine branchenweit standardisierte Bedeutung dieser Kennzahl, aber die Definition des Unternehmens ist von der AISC-Definition abgeleitet, die vom World Gold Council in seinen Leitlinien vom 27. Juni 2013 und 16. November 2018 dargelegt wurde. Der World Gold Council ist eine 1987 gegründete nicht-regulatorische, gemeinnützige Organisation, zu deren Mitgliedern weltweit führende Bergbauunternehmen gehören. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahl externen Nutzern bei der Bewertung der operativen Leistung und der Fähigkeit, freien Cashflow aus dem laufenden Betrieb zu generieren, nützlich ist. Das Unternehmen definiert AISC als die Summe der gesamten Cash-Kosten (siehe oben), des nachhaltigen Kapitals (Kapital, das erforderlich ist, um den laufenden Betrieb auf dem bestehenden Niveau aufrechtzuerhalten), der Rückzahlung von Kapitalleasingverträgen, der allgemeinen und administrativen Ausgaben des Unternehmens, der Explorationsausgaben zur Erhöhung der Ressourcensicherheit in den produzierenden Minen, der Abschreibung der Kosten für die Stilllegung von Anlagen und der Rehabilitationszuschläge im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb. In den AISC nicht enthalten sind Kapitalausgaben für signifikante Verbesserungen in bestehenden Betrieben, die als expansiv angesehen werden, Explorations- und Evaluierungskosten im Zusammenhang mit dem Ressourcenwachstum, Rehabilitationskosten und Abschreibungen, die nicht mit dem laufenden Betrieb zusammenhängen, Finanzierungskosten, Schuldentilgung und Steuern. Die gesamten nachhaltigen Kosten werden durch die verkauften Goldunzen geteilt, um eine Zahl pro Unze zu erhalten.

Durchschnittlich realisierter Preis pro verkaufter Unze

Der durchschnittlich realisierte Preis pro verkaufter Unze ist eine gängige Leistungskennzahl, die keine standardisierte Bedeutung hat. Die am ehesten vergleichbare Kennzahl, die gemäß IFRS erstellt wird, ist der Umsatz aus Goldverkäufen.

(3) BEREINIGTER REINGEWINN

Der bereinigte Nettogewinn und der bereinigte Gewinn je Aktie - unverwässert - schließen eine Reihe von vorübergehenden oder einmaligen Posten aus, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden, die eine Überleitung des bereinigten Nettogewinns zu den konsolidierten Abschlüssen bietet:

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72545/CXB_08112023_DEPRcom.001.png

(4) Die konsolidierten Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal und das erste Halbjahr 2022 beinhalten die Ergebnisse der erworbenen Vermögenswerte in den USA, die in der MD&A erläutert werden.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "beabsichtigen" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf höhere Abbau- und Verarbeitungsgrade in der Zukunft; Aussagen in Bezug auf die prioritären Ressourcenerweiterungsmöglichkeiten des Unternehmens im Jahr 2023; die Metallpreis- und Cut-off-Gehaltsannahmen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie in Calibres Jahresbericht ("AIF") für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie in der Management Discussion and Analysis ("MD&A") für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, die alle auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre auswirken können, wie z.B. potenzielle Sanktionen, die infolge der United States Executive Order 13851 vom 24. Oktober 2022 eingeführt wurden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre beruhen auf den Annahmen und Faktoren, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments für angemessen hält, basierend auf den Informationen, die dem Management zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Diese Annahmen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, höhere Gehalte abzubauen und zu verarbeiten und die Produktionskosten in Zukunft relativ konstant zu halten; dass es keinen Anstieg der Produktionskosten infolge von Problemen in der Lieferkette oder anhaltenden COVID-19-Beschränkungen geben wird; dass es keinen nachteiligen Rückgang des Metallpreises oder des Cut-off-Gehalts auf den Grundstücken des Unternehmens in Nevada geben wird. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

