IRW-News: Scotch Creek Ventures Inc.: Scotch Creek absolviert Bodenprobenahmen auf dem Projekt Miranda

IRW-PRESS: Scotch Creek Ventures Inc.: Scotch Creek absolviert Bodenprobenahmen auf dem Projekt Miranda

VANCOUVER, BC - 8. November 2023 / IRW-Press / Scotch Creek Ventures Inc. (Unternehmen) (CSE: SCV) (FWB: 7S2) (OTC: SCVFF) (Scotch Creek oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss eines Bodenprobenahmeprogramms auf seinem 5.360 Acres großen Projekt Miranda im Jackson Valley (Nevada, USA) bekannt zu geben. Das Programm umfasste 69 Entnahmestellen, an denen Robert D. Marvin, P. Geo., seines Zeichens Technical Director von Scotch Creek, Proben gewann.

Das Explorationsteam von Scotch Creek Ventures führte das am 11. Oktober 2023 angekündigte (siehe Pressemeldung) Bodenprobenahmeprogramm durch und deckte in dessen Zuge strategische Standorte auf dem gesamten Projekt Miranda ab. Das Ziel bestand in der Erfassung wichtiger geologischer Daten, um das Verständnis des Unternehmens für das Mineralisierungspotenzial des Projekts zu verbessern.

Wir haben unsere ersten Explorationsarbeiten an der Oberfläche mit Bodenprobenahmen begonnen. Unsere Aktivitäten konzentrierten sich auf den südlichen Teil des Konzessionsgebiets, wo wir unter einer dünnen Kiesschicht auf hellorangefarbene Schluffsteine stießen. Während der Untersuchungen identifizierten wir an zwei verschiedenen Stellen salzhaltige Zonen. Diese Stellen wiesen gut entwickelte, karbonatreiche, schluffige Tonsteine an der Oberfläche auf, doch die vollen Ausmaße dieser salzhaltigen Zonen sind von der umgebenden Kiesschicht verdeckt, so Robert D. Marvin, der qualifizierte Sachverständige von Scotch Creek. Das Vorkommen von weißen Salzkrusten an der Oberfläche ist sehr vielversprechend und deutet auf die frühere Existenz von Salzseen auf dem Projekt Miranda hin. Zukünftige Explorationspläne an der Oberfläche werden möglicherweise ein oberflächliches Bohrprogramm beinhalten, um die Evaporiteinheiten zu erproben, die unter der Kiesdecke verborgen sind, was es uns ermöglichen würde, tiefer als die Oberflächenausbisse vorzudringen.

Scotch Creek Ventures wird im Rahmen der weiteren Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem Projekt Miranda auf dem Bodenprobenprogramm aufbauen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist nach wie vor auf eine Steigerung der Wertschöpfung und die Weiterentwicklung seines Portfolios an Konzessionsgebieten in Nevada gerichtet.

Über das Projekt Miranda

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Miranda ist im Jackson Valley in Nevada angesiedelt, einem relativ geschlossenen Trockenbecken mit ähnlichen Merkmalen wie das Clayton Valley. Das Projekt Miranda befindet sich in einem Gebiet unweit bekannter Lithiumlagerstätten. Ein von Nevada Sunrise durchgeführtes erstes Bodenprobenprogramm bestätigt das Vorkommen von Lithium.

Scotch Creek möchte Investoren und Stakeholder dazu einladen, sich mit unserem Investor-Relations-Team in Verbindung zu setzen oder unsere Website zu besuchen, damit sie sich für den Erhalt regelmäßiger Updates und News Alerts anmelden können.

Über Scotch Creek Ventures

Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Lithiumprojekten in erstklassigen Bergbaurechtsprechungen wie Nevada in den USA gerichtet ist. Scotch Creek hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der grünen Revolution in Nordamerika mit strategisch ausgerichteten Lithiumprojekten zu sichern.

Für das Board of Directors

David K. Ryan

David Ryan

Chief Executive Officer

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.scotch-creek.com oder unter unserem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website der CSE unter www.thecse.com.

PR-Kontakt

Scotch Creek Ventures Inc.

Telefon: +1.604.862.2793

E-Mail: info@scotch-creek.com

Webseite: www.scotch-creek.com

SCOTCH CREEK VENTURES INC.

1140-625 Howe Street

Vancouver, BC, V6C 2T6

info@scotch-creek.com

+1.604.862.2793

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit oder Angemessenheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat der Vereinigten Staaten statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Mitteilung kann Aussagen im Sinne der Safe-Harbour-Bestimmungen enthalten, wie sie in den Wertpapiergesetzen und -vorschriften definiert sind.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und das Geschäft des Unternehmens sowie bestimmte Pläne und Ziele des Unternehmens in diesem Zusammenhang enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden, und es gibt viele Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72560

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72560&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8091851011

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.