Original-Research: Koenig & Bauer AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Koenig & Bauer AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG Unternehmen: Koenig & Bauer AG ISIN: DE0007193500 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.11.2023 Kursziel: 17,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Ergebnissprung in Q4 erwartet Koenig & Bauer hat gestern den Bericht zu Q3 2023 vorgelegt und die Vorabzahlen bestätigt. Umsatzentwicklung über dem Marktdurchschnitt: Auf Basis der finalen Zahlen verzeichnete Koenig & Bauer in Q3 einen leichten Umsatzrückgang von 6,1% yoy auf 294,7 Mio. Euro. Dennoch erzielte das Unternehmen nach 9M (+10,6% yoy) ein Wachstum leicht über dem Branchenniveau, das laut VDMA bei +6,4% yoy lag. Des Weiteren geht der Vorstand unverändert von einem Gesamtjahresumsatz i.H.v. rund 1,3 Mrd. Euro aus, womit für Q4 eine Rückkehr auf den Wachstumspfad (+7-8% yoy) avisiert wird. Im Branchenvergleich leicht unterdurchschnittlich entwickelte sich der Auftragseingang, der nach neun Monaten 831,3 Mio. Euro betrug (-19,0% yoy), während im selben Zeitraum für Druckereimaschinen im Branchendurchschnitt -16,1% yoy zu beobachten waren. Dies erachten wir jedoch in erster Linie als Basiseffekt. So erzielte das Unternehmen in 9M/22 eine starke Book-to-bill-Ratio von 1,27x, die in 9M/23 auf 0,93x zurückging. Das Konzern-EBIT lag in Q3 bei 3,3 Mio. Euro (Vj.: 10,8 Mio. Euro), womit unterjährig eine moderate Verbesserung erkennbar ist (9M: -2,1 Mio. Euro; Vj.: -3,0 Mio. Euro). Diese beruht vornehmlich auf Volumen- und Mixeffekten (+10,0 Mio. Euro) sowie inflationsbedingten Preiserhöhungen (+19,0 Mio. Euro), denen jedoch neben höheren Material-, Energie- und Personalkosten (-20,0 Mio. Euro) nach wie vor hohe Anlauf- und Nachlaufkosten im Segment Digital & Webfed (-7,5 Mio. Euro) gegenüberstanden. Daher bedarf es für Q4 einer signifikanten Steigerung der Profitabilität, um das FY-EBIT-Ziel von 25 bis 35 Mio. Euro zu erreichen. Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung eingeleitet: Vor dem Hintergrund des weiterhin soliden Auftragsbestands per 30.09. von 890,6 Mio. Euro (-13,3% yoy) sowie der erwarteten Skaleneffekte (Umsatzanteil Q4e >30% der Gesamtjahreserlöse) gehen wir weiterhin davon aus, dass dem Unternehmen der Sprung in die EBIT-Zielbandbreite gelingt. Zudem wurde angesichts der verhaltenen Nachfrageentwicklung das Kostenmanagement intensiviert, was auch den verstärkten Einsatz flexibler Arbeitszeitinstrumente einschließt. Da das Einsparpotenzial aber noch nicht quantifizierbar ist und konkretisierte Zielsetzungen für 2024 und 2025 (ursprünglich: 1,5 Mrd. Euro Umsatz; 6-7% EBIT-Marge) erst im Zuge der GB-Veröffentlichung vorgelegt werden, halten wir an unseren operativen Prognosen unverändert fest, mit denen wir für die Jahre 2023-2025 etwas unterhalb des Konsens positioniert sind. Refinanzierung abgeschlossen: Bereits Ende Oktober hatte Koenig & Bauer die vorzeitige Refinanzierung des bestehenden Konsortialkredits durch zwei neue Kreditlinien im Umfang von in Summe 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen. Mit der Ablösung des im Zuge der Covid-19-Pandemie vereinbarten KfW-Kredits entfallen auch alle damit einhergehenden Restriktionen, sodass wir in 2024 von einer Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen ausgehen. Fazit: Der üblichen Saisonalität folgend dürfte Koenig & Bauer ein starkes Q4 verzeichnen, für eine nachhaltige Steigerung der Profitabilität bedarf es aber dem Break-Even bei D&W, den wir in einem konjunkturell schwächer werdenden Umfeld nicht vor 2025 erwarten. Da wir die aktuelle Bewertung der Aktie (KBV 2023e: 0,4x) in Anbetracht des Potenzials jedoch als deutlich zu niedrig erachten, halten wir an dem Rating und Kursziel unverändert fest. 