Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.11.2023 Kursziel: 53,00 Euro (zuvor: 56,00 Euro) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Umsatz- und Ergebnisdynamik zieht wieder an Nynomic hat heute Q3-Finanzkennzahlen veröffentlicht, die die nach H1 in Aussicht gestellte stärkere zweite Jahreshälfte untermauern. So konnte das Unternehmen die starke Performance im letztjährigen Q3 übertreffen. Für die Realisierung der FY-Guidance rückt die Q4-Performance nun in den Fokus. 9M-Zeitraum bestätigt starkes Vorjahresniveau: In Q3 erzielte Nynomic einen Konzernerlös von 30,6 Mio. Euro und realisierte somit eine leichte Steigerung ggü. dem erfolgreichen Q3 2022 (+3,4% yoy). Für 9M resultierte dies in dem hohen Top Line-Niveau des Vorjahres von 83,4 Mio. Euro (Vj.: 83,8 Mio. Euro), was die im Jahresverlauf gesteigerte Geschäftsdynamik unterstreicht. Dieser Aufholeffekt verdeutlicht die vielversprechende Auftragspipeline, die der Konzern in Q3 nach den stichtagsbezogenen Verschiebungen in H1 nun wieder ohne nennenswerte kundenseitige Verschiebungen realisieren konnte. Deutliche, sequenzielle Margensteigerung in Q3: Ergebnisseitig steigerte M7U im letzten Quartal die operative Profitabilität um 0,3 PP yoy ggü. dem bereits hohen Vorjahresniveau und erzielte somit wieder eine zweistellige EBIT-Marge (Marge: 12,1%; H1: 8,7%). Der sequenzielle Margensprung von 9,9% (Q2) auf ein übliches Niveau ist demnach vor allem auf die saubere Abarbeitung der Auftragspipeline zurückzuführen. Vorstand blickt auf rekordträchtiges Q4 voraus: Der Vorstand bestätigte die FY-Guidance ("Umsatz- und EBIT-Margenwachstum"), wofür im Schlussquartal rund 34 Mio. Euro Umsatz (+3,1% yoy) bei einer eindrucksvollen EBIT-Marge von rund 20% notwendig sind. Die deutliche Beschleunigung der Geschäftsdynamik hatte das Management bereits zu Beginn des Jahres betont und ist seither bei uns modellseitig abgebildet. So stehen neben der Auslieferung des Großauftrags bei Lemnatec (siehe Comment 16.06.; rund 6 Mio. Euro) Entwicklungsaufträge im niedrigen zweistelligen Mio. Euro-Bereich zur Abrechnung an, die üblicherweise attraktive Margen aufweisen. Daneben befindet sich ein Auftrag mit relevanter Größe für den TactiScan in der Finalisierung. Wenngleich die Pipeline für Q4 laut Vorstand eine Umsatz- und Margensteigerung visibel macht, verbleibt das Risiko von stichtagsbezogenen Umsatzverschiebungen ins Q1 2024, sodass wir unsere Umsatz- und Ergebniserwartungen leicht reduzieren, aber noch immer ein geringes Margenwachstum abbilden. Ab 2024 sollte der Konzern wieder deutlich zweistellige Top Line-Wachstumsraten erzielen können, wenngleich wir in Anbetracht anhaltender makroökonomischer Unsicherheitsfaktoren unsere Prognosen ab 2024ff. reduzieren. Angesichts einer mittelfristigen EBIT-Margenerwartung des Managements von 16 bis 19% sind wir u.E. mit einer Rendite von durchschnittlich 15,7% (2023-2029e; zuvor: 16,2%) jedoch weiterhin konservativ positioniert. Fazit: In Q3 konnte die Normalisierung der Umsatz- und Ergebnisdynamik wie avisiert realisiert werden. Die ambitionierten Ziele für das Q4 sind u.E. mit einem plausiblen Auslieferungsplan fundiert. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 53,00 Euro (zuvor: 56,00 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 