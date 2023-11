ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax hält sich wacker am Berichtssaison-Tag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hält sich am Donnerstag an einem weiteren Höhepunkt der Berichtssaison auf seinem zuletzt gestiegenen Niveau. Der deutsche Leitindex, der am Vortag mit bis zu 15 287 Punkten den höchsten Stand seit Mitte Oktober erreicht hatte, bewegte sich gegen Ende der ersten Handelsstunde kaum vom Fleck. 15 232,93 Punkte bedeuteten zuletzt ein Plus von nur wenigen Punkten.

Die Quartalsberichte boten Licht und Schatten unter den Dax-Werten. In der zweiten und dritten deutschen Börsenliga hoben sich die Indizes leicht positiv ab wegen einiger positiver Reaktionen auf Quartalsberichte. Der MDax legte zuletzt 0,25 Prozent auf 25 453,57 Zähler zu und der SDax sogar ein halbes Prozent. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 bewegte sich zeitgleich mit 0,3 Prozent im Plus.

Nach der starken Vorwoche steht der Dax weiterhin vor dem Ausbruch aus seinem Abwärtstrend, der seit Ende Juli besteht. Der Spielraum nach oben ist zuletzt aber für den deutschen Leitindex dünner geworden. "Bei den Anlegern hat nach dem starken Anstieg in der vergangenen Woche eine gewisse Kaufmüdigkeit eingesetzt", schrieb am Morgen der CMC-Markets-Experte Jochen Stanzl.

Große Schritte gibt es derzeit auch in Übersee nicht mehr, wie wenig bewegte US-Börsen am Vorabend zeigten. Der technologielastige Nasdaq 100 schaffte es aber mit etwas Mühe, seine Gewinnstrecke auf einen neunten Tag auszuweiten. Dies untermauert die Annahme, dass Anleger derzeit auch nicht groß an Gewinnmitnahmen denken. Auftritte von Notenbankern könnten im Tagesverlauf für neue Impulse sorgen, hieß es am Markt.

Im Dax waren deutliche Kursreaktionen nach Zahlen mehr oder weniger im Gleichgewicht. Henkel und Merck KGaA waren mit Anstiegen um 3 beziehungsweise 4,5 Prozent sehr gefragt. Der Konsumgüterhersteller Henkel wird dank Preiserhöhungen und wieder steigenden Absatzmengen optimistischer für das laufende Jahr. Bei Merck hieß es, solide Zahlen reichten bereits aus für eine robuste Kursentwicklung.

Dem gegenüber standen aber Airbus mit minus 1,6 Prozent und Hannover Rück mit einem Kursrutsch um 3,4 Prozent. Bei Airbus war unter Experten von verfehlten Erwartungen die Rede, nach zuletzt gutem Lauf löste dies eine Korrektur aus. Die Titel von Hannover Rück wurden erstmals seit Anfang September wieder unter 200 Euro gehandelt. Der Rückversicherer enttäuschte mit seinem operativen Ergebnis.

Unterhalb der ersten Börsenliga war mehr Bewegung drin: Besonders deutlich zogen im MDax die Aktien von Ströer um zehn Prozent an. Nach einem erneut überraschend starken Quartal rechnet der Außenwerbespezialist mit anhaltender Dynamik. Dem gegenüber standen im Index mittelgroßer Werte die SMA-Aktien, die nach schwankendem Start zuletzt um 5,6 Prozent abrutschten.

Im SDax verbuchten Cancom , Grenke und Fielmann nach den Quartalsberichten mit mindestens 6,6 Prozent die größten Indexgewinne. Besonders gefragt waren die Titel des Leasingspezialisten Grenke , der nach einem deutlichen Gewinnplus im dritten Quartal optimistischer wird für das laufende Jahr.

Auf der anderen SDax-Seite gaben GFT Technologies wegen einer erneut gesenkten Umsatzprognose um 1,8 Prozent nach. Ein Kursrutsch um fast zwölf Prozent bei Energiekontor wurde mit einer gestrichenen Kaufempfehlung des Analysehauses Stifel begründet./tih/jha/