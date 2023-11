DAX – Powell-Rede sorgt für Rücksetzer. Starke Zahlen der Allianz werden belohnt

Unternehmen im Fokus

Heute Morgen meldeten unter anderem Allianz, Bechtle, Jungheinrich, Stabilus und United Internet Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal. Die Reaktionen zu Handelsbeginn fielen recht unterschiedlich aus. Während die Allianz mit leichten Gewinnen in den Handel startete, mussten Bechtle, Jungheinrich und Stabilus anfänglich deutliche Abschläge hinnehmen. Chemietitel wie BASF, Brenntag und Lanxess zeigten in den zurückliegenden Tagen relative Stärke. Bahnt sich hier eine Trendwende an?

Chart: DAX®