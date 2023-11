ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Wie Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie in Nachbetrachtung der Quartalszahlen schrieb, habe Bayer wohl drei wesentliche Signale senden wollen. Die Erwartungen für das Pharma- und das Agrargeschäft seien für 2024 noch zu hoch, die Mitarbeiter wollten einen Kulturwandel und die Managementvergütung werden sich künftig viel stärker am Aktienkurs orientieren. Mit Blick auf letzteres mache es Sinn, wenn der Aktienkurs zu Beginn eines neuen "Anreizjahres" erst einmal niedrig sei. Bayer habe aber auch Möglichkeiten, den Kurs dann anzutreiben, etwa durch Kostensenkungen, einen Umbau, eine Verschlankung des Managements und andere Maßnahmen. Vor diesem Hintergrund könnten kurzfristige Kursschwächen gute Möglichkeiten sein./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2023 / 22:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 05:03 / UTC

