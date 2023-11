Apple - Attraktiver Chart, vielversprechende Zyklik

„Korrektur vor Abschluss?“ Diese Frage warfen wir am 8. November in Bezug auf die Apple-Aktie auf. Charttechnisch hat der Technologietitel inzwischen die Antwort gegeben, denn die Schlüsselzone in Form der 38-Wochen-Linie (akt. bei 174,90 USD) und dem Abwärtstrend seit August (akt. bei 175,54 USD) wurde zuletzt überwunden. Dieser Befreiungsschlag besitzt den zusätzlichen Charme, dass damit die Korrektur seit Sommer letztlich als ein „bullisher“ Keil interpretiert werden kann (siehe Chart). Lohn der Mühen ist nun voraussichtlich ein zeitnaher Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 198,22 USD, zumal die diskutierte Keilformation ein rechnerisches Kursziel von rund 202 USD bereithält. Der beschriebene Ausbruch auf der Oberseite passt zudem bestens in die saisonale Landschaft: Auf Basis der Daten seit dem Jahr 2000 kann die Apple-Aktie im historischen Mittel von Mitte bis Ende November um fast 4 % zulegen. Mit anderen Worten: Die Zyklik unterstützt aktuell die beschriebene charttechnische Steilvorlage. Die o. g. Glättung der letzten 38 Wochen ist dagegen als engmaschige Absicherung auf der Unterseite prädestiniert. Ein Stop-Loss auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives CRV.

Apple (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.