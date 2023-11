LAM RESEARCH - Wichtige Hürden erreicht

Lam Research Corp. - WKN: 869686 - ISIN: US5128071082 - Kurs: 675,585 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Lam Reseach markierte am 31. Juli ihr aktuelles Jahreshoch bei 726,53 USD und scheiterte damit am Allzeithoch bei 713,85 USD aus dem Januar 2022.

Anschließend schwenkte der Wert in eine Korrektur ein. Dabei fiel er am 25. Oktober 2023 unter die wichtige Unterstützungszone um 593,78 USD. Mit diesem Rückfall deutete sich eine weitere Verkaufswelle an. Aber am 01. November macht der Wert diesen Rückfall wett. Damit fiel der Startschuss für eine kurzfristige, steile Rally. Dabei schloss die Aktie am Freitag das Abwärtsgap vom 07. September und kletterte minimal über den Abwärtstrend seit dem Jahreshoch. Heute wird die Aktie in der Eröffnung unterhalb dieses Trends gehandelt.

Kaufsignal, wenn …

Gelingt der Aktie von Lam Research ein Ausbruch über das Hoch vom Freitag bei 687,87 USD, dann könnte die Rally der letzten Tage direkt in Richtung Jahres- bzw. Allzeithoch fortgesetzt werden. Ein Ausbruch darüber würde weiteres Potenzial bis ca. 815 USD freisetzen.

Ein Rückfall unter 665,00 USD würde allerdings auf eine Konsolidierung in Richtung EMA 50 bei aktuell 633,24 USD hindeuten.

Fazit: Die Aktie von Lam Research steht kurz vor einem weiteren Kaufsignal. Aber noch ist dieses Signal nicht ausgebildet.

