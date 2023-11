AKTIE IM FOKUS: Viel Lob für RWE - Aktie am Widerstand von Anfang November

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von RWE haben am Dienstag positiv auf Geschäftszahlen reagiert und ihr Zwischenhoch von Anfang November anvisiert. Dieses erweist sich bislang aber als hartnäckiger Widerstand. Gelingt es, ihn zu überwinden, wären RWE so viel Wert wie zuletzt vor zwei Monaten.

Zuletzt gewannen die Titel des Versorgers unter den Favoriten im moderat steigenden Dax zwei Prozent auf gut 37 Euro. Seit ihrem Anfang Oktober markierten Zweijahrestief befinden sie sich wieder im Aufwind. Ihr seit dem Jahresbeginn verbuchtes Minus verringerten die Anteile nun auf rund elf Prozent.

Der Energiekonzern hatte auf Basis der Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres die Erwartungen übertroffen und seine Jahresziele bestätigt. RWE profitierte in den vergangenen Monaten insbesondere vom Ausbau seines Portfolios zur Erzeugung von Strom und dem Handel mit Energie.

Bereits 95 Prozent des für das Gesamtjahr angestrebten Überschusses seien mittlerweile in den Büchern, lobte Analyst Alberto Gandolfi von der US-Investmentbank Goldman Sachs die Entwicklung des Versorgers. Er sieht eine anhaltend starke Gewinndynamik. Vor allem dank des Energie- und Rohstoffhandels habe RWE starke Ergebnisse erzielt, schrieb Analyst Ahmed Farman vom Investmenthaus Jefferies.

Experte Sam Arie von der UBS betonte zudem, dass die Nettoverschuldung trotz weiterer Investitionen weitgehend stabil geblieben sei. Dass RWE die Ziele für 2023 lediglich bestätigt und nicht erhöht habe, ist für den UBS-Analysten keine Überraschung. Einige Händler hatten dies vor dem Börsenstart noch als möglicherweise enttäuschend gesehen. Laut Arie könnten der Markt jetzt darauf setzen, dass RWE das obere Ende beim angepeilten Überschuss und Ergebnis je Aktie erreicht.

In zwei Wochen findet der Kapitalmarkttag von RWE in London statt. Dort will das Management den Investoren dann die Ziele für die kommenden Jahre vorstellen. UBS-Analyst Arie sieht in der Veranstaltung den nächsten möglichen Kurstreiber./ajx/lew/mis