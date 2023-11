ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Bayer auf 'Hold' - Ziel 45 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Bayer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 45 Euro gesenkt. Das Jahr 2024 dürfte für den Pharma- und Agrarchemiekonzern schwieriger werden als bislang erhofft, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Agrargeschäft und im Pharmabereich bestehe weiter Preisdruck. Der Analyst senkte deshalb seine Gewinnerwartungen. Der neue Bayer-Chef Bill Anderson scheine es aber ernst zu meinen mit einem tiefgreifenden Wandel, und habe dafür offenbar volle Rückendeckung des Aufsichtsrates, so Friedrichs./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2023 / 05:02 / CET

