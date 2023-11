Bitcoin Kurs steigt gen 37.000 Dollar – US-Inflation fällt stärker als gedacht

Ein überraschend starker Rückgang der US-Inflation hat Anleger rund um den Globus hellhörig werden lassen. Damit dürften nicht zuletzt auch die schwelenden Zinssorgen wieder an Schwung verlieren, was zinslosen Anlagen möglicherweise in die Karten spielen könnte. In diesem Zusammenhang dürften auch Krypto-Werte wie Bitcoin (USD) wieder an Attraktivität gewinnen.

Zinssorgen schnellen zurück – Zinssenkungsfantasien treiben Risikoanlagen

Die US-Inflation stieg neuesten Zahlen zufolge im Oktober um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit weniger stark als erwartet (3,3 Prozent). Im Monat zuvor hatte der Preisdruck noch bei 3,7 Prozent gelegen.

Die Kerninflationsrate lag mit 4,0 Prozent ebenfalls unter dem von Ökonomen im Vorfeld prognostizierten Wert in Höhe von 4,1 Prozent. Im September hatte die Rate auch bei 4,1 Prozent notiert.