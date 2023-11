EQS-News: Photon Energy Group produziert Rekordmenge an erneuerbarem Strom im schwierigen dritten Quartal 2023

Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Photon Energy Group produziert Rekordmenge an erneuerbarem Strom im schwierigen dritten Quartal 2023 In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 beliefen sich die ungeprüften konsolidierten Umsatzerlöse des Unternehmens auf 59,456 Mio. Euro, ein Rückgang von 12,3 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser Rückgang war hauptsächlich auf niedrigere Strompreise und einen Rückgang im Handel mit PV-Komponenten zurückzuführen, wurde jedoch teilweise durch Wachstum von EPC-Aufträgen und neuen Einnahmequellen aus DSR und Stromhandel ausgeglichen.

Das ungeprüfte konsolidierte EBITDA sank auf 4,750 Mio. Euro im Vergleich zu 22,853 Mio. Euro im Vorjahr, was einem Rückgang von 79,2% entspricht. Amsterdam – 14. November 2023 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") gab ungeprüfte Finanzergebnisse für die am 30. September 2023 endenden neun Monate sowie aktuelle betriebliche Entwicklungen bekannt. „Das dritte Quartal war wie die Vorquartale seit Jahresbeginn 2023 von viel Gegenwind in mehreren unserer Geschäftsbereiche geprägt. Niedrige Strompreise, Verzögerungen beim Netzanschluss und ein drastischer Rückgang bei der Nachfrage nach PV-Komponenten haben zusammengefasst zu einem starken Kontrast zu unseren Finanzergebnissen im Vorjahr geführt. Während wir in den zwölf Monaten bis zum 1. Quartal 2024 über 50 MWp an neuer Kapazität ans Netz gebracht haben werden und wir daher von einer Erhohlung bei unseren Stromerträgen im nächsten Jahr ausgehen, sind die Lehren für unser Geschäft glasklar. Die 389 MW an DSR Dienstleistung mit einem vertraglich gesicherten Volumen von EUR 25 Millionen für 2024 sind nur der erste Schritt in einer weitreichenden Umorientierung von Stromproduktion zu Netzdienstleistungen in einer Welt in der das „Timing von Energie“ wichtiger wird als reine Volumen. Gleichzeitig mit unserer Umstellung auf das Development und unser Investment in Stromspeicherkapazitäten planen wir den in unserer PV-Projekpipeline erschaffenen Wert zu monetisieren. Wir sind voll auf Kostenkontrolle und den Ausbau unserer Kundendienstleistungen in den Bereichen EPC, technische Betriebsführung, Netzdienstleistungen und Stromhandel, mit dem Ziel unsere Abhängigkeit von der finanziellen Performance unserer PV-Anlagen zu reduzieren, fokussiert. Die gegenwärtigen Turbulenzen im PV-Sektor sowie dem gesamten Energiesektor eröffnen neue Möglichkeiten die wir zu nützen gedenken. Der von unserem Investment RayGen erreichte Meilenstein sowie unsere PFAS-Remediationstechnologie, bei der wir im nächsten Jahr erste kommerzielle Projekte erwarten, stärken uns in der Erwartung das nach einem lehrreichen „Jahr zum Vergessen“ das Jahr 2024 für die Photon Energy Group einen grossen Sprung nach vorne bedeuten wird“, kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. Highlights Q3 2023

Das IPP-Portfolio (en Independent Power Producer/de unabhängiger Stromerzeuger) des Unternehmens erzeugte im dritten Quartal 2023 einen Rekordwert von 49,3 GWh und 114,8 GWh seit Jahresbeginn an sauberen Strom, ein Anstieg von 33,2 % bzw. 11,4 % gegenüber dem Vorjahr. Das rumänische IPP-Portfolio auf 31,5 MWp erweitert. Im dritten Quartal 2023 hat das Unternehmen PV-Kraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 10,1 MWp fertiggestellt und ans Netz angeschlossen, wodurch sich das Gesamtportfolio auf 123,4 MWp erhöht hat, was einem Anstieg von 34,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bauarbeiten an neuen Kraftwerken in Rumänien mit einer Gesamtkapazität von 20,1 MWp wurden zur Inbetriebnahme gebracht, was zur höchsten erwarteten Ausweitung des IPP-Portfolios in der Geschichte des Unternehmens führen wird, die innerhalb der zwölf Monate bis zum 1. Quartal 2024 um 51,6 MWp angestiegen sein wird. Fortgeschrittene Gespräche mit der EBRD über eine Finanzierungsfazilität in Höhe von bis zu 15 Mio. Euro für ein Darlehen zur Finanzierung von 20-30 MWp in Rumänien; die Genehmigung ist für den 13. Dezember 2023 vorgesehen. Baugenehmigung für ein 54-MWp-PV-Kraftwerk im rumänischen Landkreis Gorj - das größte Solarprojekt in der Entwicklungsgeschichte des Unternehmens in Mittel- und Osteuropa. Das weltweit effizienteste PV-Solarprojekt wurde in Carwarp, Australien, erfolgreich in Betrieb genommen. Das Projekt basiert auf der von RayGen entwickelten Technologie, an der die Gruppe mit 7,6% beteiligt ist, und umfasst 4 MWp Solarstromerzeugungskapazität und 50 MWh thermische Speicherung. Finanzkennzahlen

Für die neun Monate bis zum 30. September 2023 meldete das Unternehmen einen konsolidierten Umsatz von 59,456 Mio. Euro (-12,3% gegenüber dem Vorjahr), verglichen mit 67,785 Mio. Euro im Vorjahr. Die Umsatzerlöse aus der Stromerzeugung beliefen sich auf 18,663 Mio. Euro, ein Rückgang um 40,6 % gegenüber dem Vorjahr, der hauptsächlich auf niedrigere realisierte Strompreise und ungünstige Wetterbedingungen zurückzuführen ist. Der Rückgang der Stromerzeugungserlöse wurde durch einen Anstieg der Erlöse aus anderen Segmenten kompensiert, die sich auf insgesamt 40,792 Mio. Euro beliefen und damit um 12,2 % höher waren als im Vorjahr. Dieses Wachstum war hauptsächlich auf ein sehr starkes EPC-Geschäft im Zusammenhang mit PV-Projekten für das IPP-Portfolio der Gruppe und EPC-Verträge für gewerbliche und industrielle Kunden in Australien sowie auf neue Umsatzströme aus dem Kapazitätsmarkt (DSR) sowie aus dem Stromhandel zurückzuführen. Das ungeprüfte konsolidierte EBITDA für die ersten neun Monate sank auf 4,750 Mio. Euro, verglichen mit 22,853 Mio. Euro im Vorjahr, was einem Rückgang von 79,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBIT sank von 14,904 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2022 auf -2,515 Mio. Euro im gleichen Zeitraum 2023. Die operative Rentabilität der Gruppe wurde neben dem Rückgang der Margen in der Energieerzeugung auch durch die steigende Mitarbeiterzahl (fast doppelt so hoch wie im Vorjahr) und die daraus resultierenden höheren Personalkosten negativ beeinflusst. Im dritten Quartal 2023 führte der Vorstand einen Personalabbau in der Gruppe durch, um die notwendigen Kostensenkungen zu erreichen und gleichzeitig die Fähigkeit zu erhalten, die künftigen Geschäftsziele zu erreichen. Ausblick

Basierend auf der veröffentlichten Finanzergebnisse hat das Management des Unternehmens die folgenden Risiken identifiziert, die die Verwirklichung der am 17. August 2023 angekündigten Jahresprognose gefährden könnten: Die Umsatzprognose von 110 Mio. Euro könnte aufgrund eines rückläufigen Handelsvolumens mit PV-Komponenten, das sich in Q3 2023 und nach dem Berichtszeitraum fortsetzt, nicht erreicht werden. Das Management geht derzeit davon aus, dass sich der Umsatz der Gruppe in einer Bandbreite von 75-80 Mio. Euro bewegen wird. Die EBITDA-Prognose von 10 Mio. Euro wird unter der Voraussetzung erreicht, dass die laufenden Verkaufsverhandlungen für das Portfolio polnischer PV-Projekte der Gruppe im 4. Quartal 2023 abgeschlossen werden. Q3 2023 Ergebnispräsentation

Das Unternehmen wird am Dienstag, den 14. November um 11:00 Uhr MEZ einen Live-Webcast durchführen, um die Ergebnisse des ersten Quartals zu präsentieren und eine Frage-Antwort-Runde abzuhalten. Die Teilnehmer sind eingeladen, Fragen während der Sitzung über die Chatbox oder im Voraus per E-Mail an ir@photonenergy.com zu stellen. Webcast: https://tailorsgroup.clickmeeting.com/photon-energy-q3-2023-results-presentation Sehen Sie sich hier den Finanzbericht des Unternehmens für das dritte Quartal 2023 an. Über die Photon Energy Group – photonenergy.com Die Photon Energy Group liefert Solarenergie und sauberes Wasser auf der ganzen Welt. Photon Energy hat seit der Gründung im Jahr 2008 Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 150 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Zum firmeneigenen Portfolio gehören Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 123,4 MWp. In Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt das Unternehmen derzeit Projekte mit einer Gesamtleistung von über 1,2 GWp und erbringt weltweit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 550 MWp. Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Lerta verfügt der Konzern über Stromhandelslizenzen in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 389 MW für 2024 und bündelt über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 300 MW. Der andere große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen, sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an der Warschauer, Prager und Frankfurter Börse notiert sowie an XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und Europa. Medienkontakt

