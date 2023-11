IONOS: Warum beste Chancen auf eine Rückkehr über den Ausgabepreis von 18,50 Euro bestehen!

IONOS investiert in KI und hat ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell!

IONOS gehört zu den führenden europäischen Internet-Spezialisten im Geschäftsfeld Hosting. Mit Applikationen für den Homepageaufbau, das Marketing, BackUp-Lösungen, Firewall-as-a-Service, Betrieb von Datenbanken und der Erstellung von Cloud-Infrastrukturen ist das Unternehmen ein Partner für private Nutzer bis hin zu kleinen sowie mittleren Unternehmen. Vor allem als Cloud-Plattform mit Servern in Europa und 100 % DSGVO-Konformität ist IONOS für den öffentlichen Sektor ein geeigneter Partner, wenn es um Datensouveränität geht. Das begonnene KI-Zeitalter hält neue Möglichkeiten für die Automatisierung bereit. Beispielsweise kann nach dem Kauf einer Domain sofort per KI eine Webseite oder ein Logo generiert werden. Daher bietet IONOS auch seinen KI-basierten Website-Baukasten „MyWebsite Now“ mit individuellen Designs, Texten und Bildern, KI-Textgenerator, KI-SEO-Assistenten sowie ein Newsletter-Tool mit KI-Funktionen an. Weil KI die Erstellung von Webseiten komplett verändert, sodass weniger Programmierkenntnisse notwendig sind, wird der Markt für weitere Nutzer geöffnet. Zugleich hat IONOS mit der KI-Einführung die Preise um 3 Euro in allen Tarifen angehoben und schafft Anreize, um auf die Plus- und Pro-Abos für 18 bis 28 Euro pro Monate upzugraden.

