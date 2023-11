Original-Research: Shelly Group AD (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD Unternehmen: Shelly Group AD ISIN: BG1100003166 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.11.2023 Kursziel: 58,00 BGN Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nils Scharwächter 9M: Profitabilität und Wachstum - volumenstarkes Q4 voraus Die Shelly Group hat gestern Abend den 9M-Finanzbericht vorgelegt, mit dem die vorläufig berichteten Umsatzzahlen sowie unsere Erwartungen an eine besonders starke Ergebnisqualität bestätigt wurden. Erste Anzeichen für eine erfolgreiche Black Week sind bereits visibel, worauf Shelly produkt- und prozessseitig optimal vorbereitet ist und daher mit Zuversicht auf das bedeutende Jahresendquartal blickt. Profitables Wachstum fortgesetzt: Während derzeit zahlreiche Unternehmen getreu dem Credo: "Profitabilität vor Wachstum" agieren, gelingt dem Smart Home-Anbieter fortlaufend die Kombination - Profitabilität und Wachstum. So standen nach 9M Konzernerlöse i.H.v. 86,3 Mio. BGN bzw. 44,1 Mio. Euro zu Buche, was einer Zunahme von 49,3% yoy entspricht. Damit konnte Shelly auch zuletzt den beachtlichen Wachstumskurs fortsetzen (Q3/23: rd. +43% yoy). Dank der deutlich verbesserten Bruttomarge in Q3 (59,5%; +6,6 PP yoy), die spürbar von Produktmix-Effekten, reduzierten Supply Chain-Kosten sowie Volumenrabatten im Einkauf profitierte, konnte Shelly das Profitabilitätsniveau trotz des starken Wachstums erneut steigern (9M-EBIT-Marge: 26,9%; +3,1 PP yoy; Q3-EBIT-Marge: 30,5%). Damit wurden die erhöhten Administrationskosten aufgrund der Verdopplung des Personalbestands (LTM) erfolgreich überkompensiert. Hingegen berichtete der schwedische Wettbewerber plejd zuletzt, dass sich zwar die Top Line deutlich positiv entwickelte (>20% yoy), jedoch die Profitabilität weiter unter Druck geraten ist (Q3-EBIT-Marge: 5,1%; -9,9 PP yoy). Ergebnisqualität ermöglicht Rabattierung für die Black Week - Prognose u.E. komfortabel erreichbar: Die starke EBIT-Entwicklung dürfte ausreichend Spielraum offenbaren, auch die Top Line Guidance von 72 Mio. Euro bzw. 140,8 Mio. BGN zu erreichen. Hierfür müsste das Wachstum Shellys in Q4 nochmals an Dynamik gewinnen (min. +53,9% yoy), was wir jedoch für wahrscheinlich halten, da das Unternehmen optimal auf einen volumenstarken Verlauf der Black Week sowie des Weihnachtsgeschäfts vorbereitet ist. Hier sollten u.a. die 22 im Laufe des Jahres gelaunchten Produkte die Nachfrage beflügeln. Wenngleich die Erhöhung der Umsatzdynamik von intensivierten Marketingkosten begleitet wird und zudem Rabattaktionen das Margenprofil belasten dürften, erhöhen wir vor dem Hintergrund der starken 9M-Zahlen unsere EBIT-Prognose für 2023 leicht auf 34,4 (zuvor: 33,2) Mio. BGN. Öffnung gegenüber den westlichen Kapitalmärkten schreitet weiter voran: Vergangenen Freitag vermeldete Shelly offiziell, die Umwandlung in eine "SE" eingeleitet zu haben. Die avisierte Rechtsformänderung ist ein Meilenstein der kommunizierten Roadmap zur Öffnung gegenüber den westlichen Kapitalmärkten. Ein weiterer Erfolg war die Erhöhung des Streubesitzes durch Anteilsverkäufe der Gründungsmitglieder, die nach wie vor ihr uneingeschränktes Commitment gegenüber dem Unternehmen betonen und zusammen 62,4% der Aktien halten. Mit dem avisierten XTRA-Listing dürfte im Laufe des ersten Halbjahres 2024 ein weiterer Meilenstein folgen. Fazit: Aufgrund der starken 9M-Zahlen sowie der zunehmenden Visibilität auf das Mittelfrist-Wachstum, erachten wir die aktuelle Bewertung für zu niedrig (Umsatz-Multiple 2024e: 3,5x; EBIT-Marge weit über 20%). Wir bekräftigen unser Rating sowie das Kursziel. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28277.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °