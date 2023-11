AKTIEN IM FOKUS: SFC profitiert höheren Zielen - Auch Nucera weiter erholt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien deutscher Wasserstoffunternehmen haben am Mittwoch an ihre schwungvolle Vortagserholung angeknüpft. Für die Papiere von SFC Energy ging es infolge optimistischerer Jahresziele um 3,6 Prozent nach oben. Aktien von Thyssenkrupp Nucera verbuchten einen Anstieg um zuletzt vier Prozent. SFC erreichten im Verlauf das höchste Niveau seit fast zwei Monaten und Nucera seit knapp einem Monat.

Wegen einer anhaltend hohen Nachfrage hob der Brennstoffzellen-Anbieter SFC zur Wochenmitte erneut seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. Die Zielspanne für das operative Ergebnis wurde außerdem an das obere Ende eingeengt. Analyst Malte Schaumann von Warburg Research überraschte dies zwar nicht, er sieht aber sogar noch Luft nach oben wegen einer nur niedrigen Profitabilität, die im Schlussquartal impliziert werde. Er sprach aber von besser als erwarteten Zahlen für das dritte Quartal.

Am Vortag galten die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck für ein 9700 Kilometer langes Wasserstoff-Leitungsnetz schon als Anstoß für eine Erholung der beiden Werte, nachdem zuvor schlechte Nachrichten aus der Branche vom US-Unternehmen Plug Power ihre Spuren hinterlassen hatten. Nucera hatte in der kurzen Börsenkarriere im Vergleich zum Ausgabepreis bis zu einem Drittel an Wert verloren./tih/mis