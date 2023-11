Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne - Daten dämpfen Kauffreude

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen können am Mittwoch auf weitere Kursgewinne hoffen. Gleichwohl dämpften teils überraschend starke Konjunkturdaten die Kauffreude nach dem starken Vortag. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial über eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 34 905 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG 0,5 Prozent im Plus bei 15 891 Punkten.

Tags zuvor hatte ein überraschend schwacher Anstieg der Verbraucherpreise Hoffnungen auf eine Entspannung der US-Geldpolitik geschürt. Ein ähnliches Bild zeigten zur Wochenmitte die Erzeugerpreise. Zudem stützte die Nachricht, dass der erneut befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA vorerst abgewendet scheint.

Doch überraschend gute Einzelhandelsumsätze stellten die zuletzt verstärkten Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die US-Notenbank Fed wieder auf die Probe, schrieb Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba. Zudem hellte sich die vom Empire-State-Index gemessene Industriestimmung im US-Bundesstaat New York unerwartet stark auf.

Unternehmensnachrichten fielen derweil positiv aus. Die Aktien des Einzelhändlers Target sprangen dank überraschend guter Quartalszahlen vorbörslich um rund 14 Prozent hoch.

Die in New York gelisteten Anteilsscheine des chinesischen Online-Einzelhandelsriesen JD.com profitierten mit plus 7,2 Prozent ebenfalls von einem erfreulichen Zwischenbericht. Der Amazon-Konkurrent gab ein überraschend starkes Umsatzwachstum bekannt. Er soll zudem an einem Einstieg bei der Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy interessiert sein und Gespräche mit Altaktionären führen, wie das "Manager Magazin" unter Berufung auf Insider berichtete.

Bei Goodyear konnten sich die Anleger über einen Kursanstieg um 6,7 Prozent freuen. Der schwächelnde Reifenkonzern plant eine tiefgreifende Rosskurs mit Spartenverkäufen, Kostensenkungen und einem Schuldenabbau, um sein Geschäft wieder auf mehr Rendite zu trimmen.

Die Mitteilung einer neuen Beteiligung des legendären US-Investors Warren Buffett beim Satellitenradio-Anbieter Sirius XM ließen dessen Aktien vorbörslich um knapp 15 Prozent nach oben springen./gl/mis