ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alstom auf 'Buy' - Ziel 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom nach der Ankündigung einer möglichen Kapitalerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von zunächst 33 Euro belassen. Wie Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, richteten sich alle Augen auf die Selbstverpflichtung des Managements zur Stärkung der Bilanz. Unter den dazu geplanten Maßnahmen dürften der Verkauf von Vermögenswerten und das neue Kosteneffizienzprogramm gut am Markt ankommen./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 02:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 02:36 / ET

