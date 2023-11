DAX® - 200-Tages-Linie: der nächste wichtige Taktgeber

Die Zurückhaltung vom Wochenauftakt gab der DAX® gestern auf. So konnte das Aktienbarometer in der Spitze um fast 300 Punkte zulegen. Damit haben die deutschen Standardwerte das obere Bollinger Band (akt. bei 15.530 Punkten) überwunden – in der Vergangenheit oftmals ein Katalysator für einen neuen Trendimpuls. Letzteres dürfte insbesondere dann zum Tragen kommen, wenn es dem DAX® gelingt, die Schlüsselbarrieren bei 15.500/15.600 Punkten zu überspringen. Zur Erinnerung: Hier bremsen verschiedene wichtige Hoch- und Tiefpunkte die laufende Rally, zumal mit dem Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 15.646 Punkten) in diesem Dunstkreis ein weiterer massiver Widerstand verläuft. Gestern hatten wir an dieser Stelle auf die besondere Chartsituation des S&P 500® hingewiesen. Die US-Standardwerte haben die diskutierte Flaggenkonsolidierung tatsächlich nach oben aufgelöst und setzen damit ein weiteres charttechnisches Ausrufezeichen . Hierzulande bietet sich beim DAX® - je nach Risikoneigung – entweder das obere Bollinger Band, oder aber die 50-Tages-Linie (akt. bei 15.292 Punkten) als kurzfristige Absicherung auf der Unterseite an.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

