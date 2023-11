EQS-News: H&R setzt unterjährigen Erholungstrend mit Neunmonatszahlen 2023 fort

EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

H&R setzt unterjährigen Erholungstrend mit Neunmonatszahlen 2023 fort



15.11.2023 / 10:11 CET/CEST

H&R GmbH & Co. KGaA: Quartalsmitteilung für das 3. Quartal 2023 Drittes Quartal liefert höchsten Ergebnisbeitrag: EBITDA zum Neunmonatszeitraum bei EUR 66,6 Mio.

Erneut deutliche Verbesserung der Cash-Positionen

Leicht optimistischere Erwartung für das Gesamtjahr Salzbergen, 15. November 2023. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) hat die vorläufigen Umsatz- und Ergebniskennzahlen für das dritte Quartal 2023 bestätigt: Von Juli bis September 2023 erreichte das Unternehmen ein operatives Ergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und –aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) von EUR 27,2 Mio. (Vorjahresvergleichszeitraum: EUR 30,5 Mio.). Damit setzte sich die unterjährige Erholung fort: Das dritte Quartal 2023 lieferte den diesjährig höchsten Ergebnisbeitrag. Das EBIT schloss bei EUR 13,0 Mio. nach letztjährigen EUR 17,2 Mio. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag im dritten Quartal 2023 bei EUR 9,6 Mio. (Q3-2022: EUR 15,3 Mio.), beim Konzernergebnis der Aktionäre schloss die Gesellschaft mit EUR 7,6 Mio. (Q3-2022: EUR 10,4 Mio.). Die Umsatzerlöse im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres gingen - insbesondere aufgrund geringerer Einsatzstoffkosten verglichen zum Vorjahr - auf EUR 337,2 Mio. (Q3-2022: EUR 418,7 Mio.) zurück. Übersicht der wesentlichen Kennzahlen: in Mio. EUR 9 Monate 2023 9 Monate 2022 Diff. absolut Umsatzerlöse 1.036,8 1.224,5 -187,7 ChemPharm REFINING 634,1 802,7 -168,6 ChemPharm SALES 380,1 401,8 -21,7 KUNSTSTOFFE 38,3 34,2 4,1 Überleitung -15,7 -14,2 -1,5 Operatives Ergebnis (EBITDA) 66,6 103,3 -36,7 ChemPharm REFINING 43,2 74,3 -31,1 ChemPharm SALES 21,9 29,6 -7,7 KUNSTSTOFFE 3,0 2,4 0,6 Überleitung -1,5 -3,1 1,6 EBIT 24,1 63,4 -39,3 EBT 15,2 58,2 -43,0 Konzernergebnis der Aktionäre 11,3 40,1 -28,8 Konzernergebnis je Aktie (EUR) 0,30 1,08 -0,78 Operativer Cashflow 101,7 -9,0 110,7 Free Cashflow 58,4 -60,3 118,7 Q3-2023 Q3-2022 Diff. absolut Umsatzerlöse 337,2 418,7 -81,5 ChemPharm REFINING 200,9 268,4 -67,5 ChemPharm SALES 129,0 141,9 -12,9 KUNSTSTOFFE 12,0 13,1 -1,1 Überleitung -4,7 -3,9 -0,8 Operatives Ergebnis (EBITDA) 27,2 30,5 -3,3 ChemPharm REFINING 20,9 19,4 1,5 ChemPharm SALES 8,0 10,9 -2,9 KUNSTSTOFFE 0,0 1,1 -1,1 Überleitung -1,7 -0,9 -0,8 EBIT 13,0 17,2 -4,2 EBT 9,6 15,3 -5,7 Konzernergebnis der Aktionäre 7,6 10,4 -2,8 Konzernergebnis je Aktie (EUR) 0,20 0,28 -0,08 Operativer Cashflow 44,9 -7,6 52,5 Free Cashflow 33,8 -31,6 65,4 30.9.2023 31.12.2022 Diff. absolut Bilanzsumme 926,9 962,1 -35,2 Konzerneigenkapital 466,9 471,2 -4,3 Eigenkapitalquote (%) 50,4 49,0 1,4

Nach der Anhebung der unteren Spannbreite der Guidance vor zwei Wochen geht die Gesellschaft aktuell unverändert davon aus, ein operatives Ergebnis von mindestens EUR 80,0 Mio. zu erreichen. Die obere Spanne von EUR 90,0 Mio. bleibt aktuell unverändert bestehen. Für weitere Aussagen zur Geschäfts- und Ertragsentwicklung verweist das Unternehmen auf die heute veröffentlichte Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2023, die unter www.hur.com im Bereich “Investor Relations“ zum Download bereit steht. Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com Die H&R KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biobasierter, synthetisierter und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

15.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

