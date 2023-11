Infineon mit Rekordergebnis - Geringeres Wachstum erwartet

Mitten in einer milliardenschweren Investitionsoffensive hat Infineon Ergebnisrekorde erzielt.

Für das angelaufene Geschäftsjahr stellte der Chip-Hersteller am Mittwoch eine Fortsetzung dieses Trends in Aussicht, allerdings mit geringeren Wachstumsraten. Firmenchef Jochen Hanebeck begründete dies mit einer unterschiedlichen Entwicklung der Absatzmärkte. "Das strukturelle Halbleiterwachstum in den Bereichen erneuerbare Energien, Elektromobilität – insbesondere in China – und bei Mikrocontrollern für die Automobilindustrie ist ungebrochen." In der Verbraucherelektronik oder bei Kommunikationsanwendungen schwächele die Nachfrage dagegen.

Von zwei- zu einstelligem Wachstum

Im abgelaufenen Geschäftjahr 2022/2023 stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 16,31 Milliarden Euro und das Segmentergebnis um 30 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Daraus ergebe sich eine Marge von 27 Prozent. Im angelaufenen Geschäftsjahr würden die Erlöse voraussichtlich nur noch um vier Prozent auf 17 Milliarden Euro plus/minus 500 Millionen Euro steigen und die Marge auf etwa 24 Prozent sinken. Zudem kündigte Infineon die Anhebung der Dividende auf 0,35 von 0,32 Euro je Aktie an. Die Titel des Konzerns stiegen daraufhin im Geschäft von Lang & Schwarz um gut ein Prozent und waren Spitzenreiter im Dax.

Infineon baut unter anderem sein Werk in Dresden für fünf Milliarden Euro aus und beteiligt sich an der dort geplanten Halbleiter-Fabrik des weltgrößten Auftragsfertigers TSMC. Für Letzteres hatte das Bundeskartellamt vergangene Woche grünes Licht gegeben.