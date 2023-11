Ölpreise geben nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 81,73 US-Dollar. Das waren 74 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember fiel um 1,02 Dollar auf 77,23 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA. Diese sind in der vergangenen Woche deutlicher gestiegen als erwartet. Sie kletterten laut US-Energieministerium im Vergleich zur Vorwoche um 3,6 Millionen auf 439,4 Millionen Barrel (je 159 Liter). Analysten hatten mit einem Zuwachs von im Schnitt 2,0 Millionen Barrel gerechnet. Steigende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die entsprechenden Preise./jsl/he