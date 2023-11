Zeit für Gewinnmitnahmen gekommen? NVIDIA im Fokus

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Widerstandsfähigkeit der Wall Street ist beeindruckend. Trotz der Verluste bei den Aktien von Walmart, Cisco und Palo Alto Networks, konnte sich der Aktienmarkt halten. Zum Wochenausklang stehen die Aktien von Applied Materials unter Druck, obwohl das abgelaufene Quartal und die Aussichten die Ziele der Wall Street schlagen. Es gibt Zweifel an der Dauerhaftigkeit der starken Nachfrage in China. Außerdem berichtet Reuters, dass eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet wurde. Es werde geprüft, ob Exportrestriktionen bei Verkäufen an Chinas Chip-Hersteller SMIC umgegangen wurden. Die Aktien von GAP profitieren von überraschend soliden Ergebnissen und bestätigten Umsatzaussichten. Nach dem Abverkauf am Donnerstag, sehen wir eine leichte Erholung der Ölpreise. Vereinzelt wird spekuliert, dass die OPEC+ bei der Tagung am 26. November erneute Maßnahmen ergreift und Angebot und Nachfrage besser in Einklang zu bringen.



00:00 - Intro

00:26 - Überblick | Wall Street widerstandsfähig

02:42 - Renditen der Staatsanleihen | Erwartungen für Zinssenkungen

05:10 - Saisonale Trends

06:01 - Applied Materials unter Druck

08:20 - Nächste Woche (u.a. Zoom, Baidu, HP)

08:58 - Beobachtung zu Nvidia

11:03 - Analysten zu Nvidia | Microsoft

12:29 - Fazit zum Markt

13:33 - Gap

15:05 - Ross Stores | Beazer Homes

15:58 - Chargepoint | Volvo | Amazon

17:04 - Estée Lauder

18:40 - Disney

19:20 - Ausblick: Wirtschaftsdaten | Thanksgivingwoche

20:35 - Up- & Downgrades (u.a. Alibaba, SoFi, Zoom)





► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell