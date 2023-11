Commerzbank: Erwartetes KGV 2025 aktuell bei 4,53!

Die Commerzbank gehört zu den wenigen DAX-Konzernen, die ihre Jahresprognose jüngst angehoben haben. Die schwache Konjunktur wirkt sich immer stärker auf die Bilanzen deutscher Unternehmen aus. Nachdem die Großbank nicht unmittelbar von der wirtschaftlichen Schwäche in China abhängt wie beispielsweise die deutschen Autokonzerne, kann sie von dem gestiegenen Zinsniveau profitieren. Dadurch erzielte die Commerzbank mehr Zinserträge und eine Umsatzsteigerung in Bezug zum Vorjahr. So stieg der Zinsüberschuss im dritten Quartal 2023 auf 6,2 Milliarden Euro, nach 4,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die Commerzbank stellt sich darauf ein, dass die Zinsen zunächst auf dem aktuellen Niveau bleiben, im weiteren Verlauf bis 2027 jedoch auf einen Wert von leicht über drei Prozent zurückgehen.

Zum Chart

Ohne exogenen Schock sollte der Aktienkurs aus heutiger Sicht das Level von 9,51 Euro nicht unterschreiten. Vielmehr könnte sich der Kurs innerhalb der Seitwärtsrange zwischen 9,51 Euro und 11,54 Euro stabilisieren. Mit einem entsprechend hohen Hebel von 3,99 könnte auch aus dieser Position eine ansprechende Rendite generiert werden. Dafür müsste der Kurs das Level von 10,54 Euro überwinden. Mit dem hohen Hebel geht aber das Risiko einher, dass das Verlustpotenzial beim Test der Barriere des vorgestellten Open-End-Turbo-Long Optionsscheins von 8,47 Euro 100 Prozent erreicht. Exogenen Schocks wie der Einmarsch Russlands in die Ukraine können sich immer wieder ereignen und den Kurs in den Keller schicken. Der Kriegsbeginn kostete der Commerzbank in kürzester Zeit rund 46 Prozent an Kursverlust. Auch die Notlage der Silicon-Valley-Bank schlug mit einem Minus von knapp 30 Prozent auf den Kurs der Commerzbank durch. Vor diesem Hintergrund trifft es sich gut, dass das Zinsniveau nicht mehr in diesem Tempo zunimmt und das Anleiheportfolio der Commerzbank nach unten reißt.