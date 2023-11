Weniger als 12.000 Euro investiert im Jahre 2007 hätten dich bei dieser Aktie zum Millionär gemacht

Stell dir vor: Du investierst weniger als 12.000 Euro in eine Aktie und wirst durch eine solche Investition zum Millionär. Keine Frage: Das klingt interessant. Nach einem besonderen Small-Cap mit einem gigantischen Potenzial und einer einzigartigen Investitionsthese.

Aber was ist, wenn ich dir heute sage: Genau diese Aktie, die sich der Marke der Ver-100-fachung nähert, besitzt auch heute noch ein gewisses Potenzial? Vielleicht nicht, um noch Millionär zu werden. Wohl aber, um deinen Einsatz zu verdoppeln, verdreifachen oder vielleicht sogar zu verzehnfachen. Gespannt wie ein Flitzebogen? Dann betrachten wir heute die besagte Aktie.

Mercadolibre: Mit der Aktie zum Millionär

Wenn wir zurück ins Jahre 2007 springen, so entdecken wir spannende Schlagzeilen. In dem Jahr hat Mercadolibre (WKN: A0MYNP) seinen Börsengang gewagt. Zu einem Ausgabepreis von 16 US-Dollar hat es damals Schlagzeilen gegeben. Das heißt: Die Aktie ist auf einem für heutige Verhältnisse wirklich niedrigen Niveau an den Start gegangen. Auch wenn es am ersten Tag direkt zu Volatilität gekommen ist.

Heute notiert die Aktie jedenfalls bei ca. 1.445 US-Dollar, was zeigt: Mercadolibre hat sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt. Die durchschnittliche Performance über 17 Jahre (aufgerundet) läge bei 30,33 % pro Jahr. Damit hätte diese Aktie nicht nur den Markt geschlagen. Sondern dich, wie gesagt, mit einem Einsatz von unter 12.000 Euro zum Millionär gemacht. Es ist eine einzigartige Chance gewesen. Wobei Mercadolibre auch in den letzten fünf Jahren noch ein Kursplus von 176 % eingebracht hätte.

Der entscheidende Faktor ist: Mercadolibre bedient mit Lateinamerika einen großen Markt. Das Management hat mit dem E-Commerce und Zahlungsdienstleistungen zwei Megatrends angegriffen. Rund um diese Megatrends baut das Management ein Ökosystem auf und erweitert das Geschäftsmodell sukzessive. Zu Zahlungsdienstleistungen kamen ein Vermögensverwalter, Krypto-Adaptionen und ein Kreditdienstleister. Zum E-Commerce Shop-Tools für Drittanbieter und eine eigene Logistik. Damit etabliert sich Mercadolibre als führender E-Commerce- und Payment-Dienstleister in Brasilien, Argentinien und Mexico. Wobei die Growth-Story noch auf weitere Regionen in einem Markt mit 600 Mio. Verbrauchern ausgedehnt werden kann.

Der springende Punkt ist: Mercadolibre ist damals im Jahre 2007 mit einer Marktkapitalisierung von ca. 800 Mio. US-Dollar bewertet gewesen. Das war für die damalige Vision und das heutige Geschäft vergleichsweise klein. Wobei selbst Branchengrößen wie Amazon in dem Jahre noch auf deutlich kleinere Bewertungsverhältnisse gekommen sind. Entsprechend sah das Chance-Risiko-Verhältnis damals natürlich auch deutlich anders aus.

Auch heute noch interessant?

Mit weniger als 12.000 Euro investiert in die Aktie von Mercadolibre wäre man bis heute Millionär geworden. Okay, zugegeben: Man hätte im großen Stil bei einer kleinen, dynamischen und eher spekulativen Wachstumsaktie in einem nicht ganz einfachen Markt investieren müssen. Die wenigsten Investoren werden das wohl regelmäßig tun.

Der entscheidende Faktor ist jedoch: Mercadolibre kommt auch heute gerade einmal auf 73 Mrd. US-Dollar Börsenwert. Branchengrößen wie Amazon besitzen bereits eine Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar. Vielleicht ist daher heute noch ein guter Zeitpunkt, um die Aktie zu kaufen. Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 7 zeigt zwar erneut: Es gibt gewisse Risiken. Ein großer Teil der Performance liegt auch hinter der Aktie. Millionär wird man womöglich nicht mehr. Aber: Der Konzern ist weiterhin aussichtsreich und könnte durchaus ein solides Gesamtrenditepotenzial besitzen.

Der Artikel Weniger als 12.000 Euro investiert im Jahre 2007 hätten dich bei dieser Aktie zum Millionär gemacht ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der nächste Bullenmarkt steht in den Startlöchern!

Bist du bereit für den nächsten Bullenmarkt? Oder siehst du wieder einmal zu, wie andere Investoren in einer Aufwärtsphase die große Rendite einfahren und du weit hinter der Aktienperformance des Marktes zurückbleibst? Das muss nicht sein. Mit den Tipps und Tricks der Aktienwelt360 wirst du bestmöglich vom kommenden Aufschwung profitieren. Zudem verraten wir dir drei Aktien, von denen wir glauben: Sie werden im kommenden Bullenmarkt so richtig durchstarten!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis zu lesen.

Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon und Mercadolibre.

Aktienwelt360 2023