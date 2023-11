EQS-News: Strategie Kapital AG auf Kurs

EQS-News: Strategie Kapital AG / Schlagwort(e): Planzahlen/Umsatzentwicklung

20.11.2023 / 10:04 CET/CEST

Cottbus, 20. November 2023



Die Strategie Kapital AG (WKN: A2BPHP; ISIN:DE000A2BPHP3) freut sich über eine planmäßige Geschäftsentwicklung berichten zu können und sieht sich auf anhaltendem Wachstumskurs. Auch für das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2023 rechnet Strategie Kapital AG mit einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung und bestätigt ihre Gesamtjahresprognose.

Bekanntlich ist die strategische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens eng mit den Fortschritten des Verbraucher-Portals

Mit Blick auf die Wachstumsprognosen für 2023 sieht sich das Unternehmen mit einem Plan-Jahresumsatz von 1,2 Mio. Euro für das laufenden Geschäftsjahr auf Kurs.

Die Spar24 Media GmbH hat auch im 3. Quartal die selbst gesteckten Ziele erreicht - sowohl Umsatz als auch Ergebnis dürften im Gesamtjahr über den Vergleichswerten des Vorjahres liegen.

Hierzu dürfte maßgeblich auch das laufende 4. Quartal beitragen, in dem die Versicherungssaison traditionell eine starke Nachfrage nach den Vergleichsdiensten der Spar24 Media GmbH verspricht.



Die Aktien der Strategie Kapital AG (ISIN: DE000A2BPHP3) sind an der Börse Düsseldorf notiert.



Weitere Informationen sind auf folgender Homepage abrufbar: www.strategie-kapital.de

Rückfragen und Informationen unter folgender Mail: investoren@strategie-kapital.de

Die Strategie Kapital AG als Beteiligungsgesellschaft fokussiert sich auf ausgewählte und wachstumsstarke Gesellschaften, mit nachhaltigem Geschäftsmodell.

Strategie Kapital AG, Stadtring 4, 03042 Cottbus

WKN: A2BPHP | ISIN: DE000A2BPHP3

