IRW-News: Arcadia Minerals Ltd.: Bohrungen im Lithium-In-Sole-Projekt Bitterwasser begonnen

Arcadia Minerals Limited (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen), das diversifizierte Explorationsunternehmen, das eine Reihe von Projekten in Namibia anstrebt, die auf Tantal, Lithium, Nickel, Kupfer und Gold abzielen, freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen auf dem Lithium-Sole-Projekt Bitterwasser des Unternehmens begonnen haben.

HIGHTLIGHTS

- Bohrungen im Lithium-in-Brine-Projekt Bitterwasser haben begonnen

- Weitere geophysikalische Auswertungen durch die in Brisbane ansässigen Hydrogeologen von Klohn Crippen Berger (KCB) deuten auf zwei verschiedene Grundwasserleiter in unterschiedlichen Tiefen innerhalb des Bitterwasserbeckens hin

- Geplant sind 700 m Bohrungen in 9 Bohrlöchern an 6 Standorten, die sich an geophysikalischen Merkmalen, stratigraphischen Bohrungen und der geophysikalischen Interpretation von KCB orientieren

- Das Hauptzielgebiet besteht aus 6 Bohrlöchern an 3 Standorten unter einer 42 km x 9 km großen geophysikalischen Anomalie, die durch eine geophysikalische Untersuchung aus der Luft identifiziert wurde, bei der eine Lithiummineralisierung in Solen 28 m unter der Oberfläche festgestellt wurde (1)

- Ziel der Bohrungen ist die Entdeckung von mineralisierten, wässrigen Solekörpern mit hohen Lithiumgehalten und damit verbundenen Mineralisierungen.

- Ergebnisse werden bis Ende Januar 2024 erwartet

Bohrungen

Das Unternehmen beauftragte Hammerstein Drilling Company (Pty) Ltd mit der Durchführung von 9 vertikalen Bohrungen an 6 Standorten im Bitterwasser-Becken. Die Bohrstellen wurden in Absprache mit dem in Brisbane ansässigen Hydrogeologen Klohn Crippen Berger (KCB) identifiziert, wobei die Ergebnisse einer vom Unternehmen über dem Projektgebiet durchgeführten geophysikalischen Untersuchung (2), eine weitere geophysikalische Interpretation durch KCB und die Ergebnisse einer im April 2023 abgeschlossenen stratigrafischen Bohrkampagne (siehe Fußnote 1 unten) herangezogen wurden. Die geophysikalische Auswertung des KCB ergab zwei unterschiedliche Grundwasserleiter im Bitterwasser-Becken mit unterschiedlichen elektrokonduktiven Signaturen. Mit zwei Bohrungen pro Standort in der Hauptanomalie Anomalie zwei Löcher pro Standort gebohrt werden, zielt das Unternehmen auf beide Grundwasserleiter ab.

FUßNOTEN

(1) Siehe ASX-Meldung vom 17. Mai 2023 "Mineralisierte Lithium-Sole und flache Tone bei Bitterwasser entdeckt

(2) Siehe Asx-Meldung vom 6. Februar 2023 "Geophysikalische Interpretation definiert Bohrziele für Lithium-Sole"

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte

Jurie Wessels - Executive Chairman

ARCADIA MINERALS LIMITED

info@arcadiaminerals.global

ERKLÄRUNG DER KOMPETENTEN PERSONEN & VORHERIGE INFORMATIONEN

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die Explorationsziele beziehen, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von der/den kompetenten Person(en) erstellt wurden, deren Name(n) unten angegeben ist/sind, und die jeweils entweder ein unabhängiger Berater des Unternehmens und ein Mitglied einer anerkannten Berufsorganisation oder ein Direktor des Unternehmens sind, und geben diese angemessen wieder. Die nachstehend genannte(n) kompetente(n) Person(en) verfügt/verfügen über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Arten der betrachteten Lagerstätten sowie in Bezug auf die von ihm/ihnen durchgeführte Tätigkeit, um sich als kompetente Person im Sinne des JORC Code 2012 zu qualifizieren.

Kompetente Person: Philip le Roux (Direktor Arcadia Minerals); Mitgliedschaft: South African Council for Natural Scientific Professions #400125/09; Report: Diese Meldung

Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die früheren Feststellungen der zuständigen Person in den obigen Fußnoten und in der nachstehenden Tabelle dargestellt sind, gegenüber den ursprünglichen Marktveröffentlichungen nicht wesentlich geändert wurden und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Verlautbarungen zugrunde liegen, weiterhin gelten. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in dem die Feststellungen der zuständigen Person dargestellt sind, gegenüber den ursprünglichen Marktveröffentlichungen nicht wesentlich geändert wurden.

Veröffentlichungsdatum: 17. Mai 2023: ASX-Meldung: Mineralised Lithium Brines and Shallow Clays Discovered at Bitterwasser

Veröffentlichungsdatum: 6. Februar 2023: ASX-Meldung: Giophysical Interpretation Defines Drill Targets

HINTERGRUND ZU ARCADIA

Arcadia (ISIN: AU0000145815 ) ist ein auf Namibia fokussiertes, diversifiziertes Metallexplorationsunternehmen mit Sitz in Guernsey. Das Unternehmen exploriert nach einer Reihe von Metallen der neuen Ära (Lithium, Tantal, Platingruppenelemente, Nickel und Kupfer). Die Strategie des Unternehmens besteht darin, das fortgeschrittene Swanson-Tantal-Projekt in Produktion zu bringen und dann die (möglicherweise erwirtschafteten) Cashflows zu nutzen, um die Exploration und Entwicklung der potenziell unternehmensumwandelnden Explorationsanlagen voranzutreiben. Die ersten beiden Säulen der Entwicklungsstrategie von Arcadia (ein potenzieller Cash-Generator und unternehmenswirksame Explorationsanlagen) werden durch eine dritte Säule ergänzt, die darin besteht, das Humankapital des Unternehmens zu nutzen, das aus branchenspezifischer Erfahrung besteht, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung und der Erzielung von Projektergebnissen, um so Werte für das Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen.

Die meisten Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe von etablierten Bergbaubetrieben und bedeutenden Entdeckungen. Die Mineralexplorationsprojekte umfassen:

1. Bitterwasser Lithium in Clay Project - das Projekt enthält eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource aus Lithium in Clays

2. Das Projekt Bitterwasser Lithium in Solen - ein aussichtsreiches Projekt für Lithium in Solen im Gebiet des Bitterwasserbeckens.

3. Kum-Kum-Projekt - aussichtsreich für Nickel, Kupfer und Platingruppenelemente.

4. TVC Pegmatit Projekt - aussichtsreich für Lithium, Tantal und andere damit verbundene Mineralien.

5. Karibib Projekt - aussichtsreich für Kupfer und Gold.

6. Das Swanson-Bergbauprojekt - ein fortgeschrittenes Tantal-Bergbauprojekt, das sich in der Entwicklung zu einem Bergbaubetrieb befindet und eine potenziell expandierende JORC-Mineralressource innerhalb des Swanson-Projektgebiets enthält.

Als Explorationsunternehmen stehen derzeit alle Projekte des Unternehmens im Mittelpunkt. Derzeit können jedoch das Swanson-Projekt und das Bitterwasser-Lithium-Projekt aufgrund ihres Potenzials, den Wert des Unternehmens zu steigern, als die wichtigsten Projekte von Arcadia angesehen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.arcadiaminerals.global.

DISCLAIMER

Einige der Aussagen in dieser Bekanntmachung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen, in denen Arcadia tätig ist und tätig zu werden beabsichtigt, spezifisch sind, sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, vorherrschende Wechselkurse und Zinssätze und die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie oder Zusicherung hinsichtlich zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger Angelegenheiten, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Arcadia liegen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder Arcadia, noch seine Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter, noch irgendeine andere Person eine Haftung für Verluste, die aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen entstehen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Bekanntmachung spiegeln lediglich die Ansichten zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung wider.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren durch das Unternehmen dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung (auch keine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und ist nicht dazu bestimmt, als Grundlage für eine Anlageentscheidung zu dienen. Anleger sollten sich selbst beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

