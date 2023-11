SUPER MICRO COMPUTER - Aktie vor neuem Kaufsignal

Super Micro Computer Inc. - WKN: A0MKJF - ISIN: US86800U1043 - Kurs: 288,590 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Super Micro Computer befindet sich in einer langfristigen Rally. Im Mai 2023 wurde diese Rally nach dem Ausbruch über 118,36 USD stark beschleunigt. Die Aktie schoss bis 07. August auf ein Allzeithoch bei 357,00 USD nach oben.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert in einer Art Dreiecksbewegung. Seit Mittwoch notiert am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und damit an der oberen Begrenzung dieser Dreiecksbewegung. Am Mittwoch erreichte er ein Hoch bei 297,48 USD.

Neuer Rallyschub bei Ausbruch

Gelingt der Aktie von Super Micro Computer ein Ausbruch über 297,48 USD, dann könnte es zu einer weiteren Rally kommen. Diese Rally würde bei 317,50 USD, bei 341,03 USD und am Allzeithoch auf wichtige Hürden treffen. Ein mögliches Ziel läge bei ca. 423,25 USD.

Schon ein Rückfall unter das Tief vom Donnerstag bei 278,00 USD würde die Chancen auf einen schnellen Ausbruch deutlich senken. Ein größeres Verkaufssignal ergäbe sich aber wohl erst mit einem Rückfall unter 226,59 USD.

Fazit: Die Aktie von Super Micro Computer steht unmittelbar vor einem neuen mittelfristigen Kaufsignal. Aber noch ist dieses Signal nicht ausgebildet. Daher ist der Startschuss für eine weitere Rally nicht gefallen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)