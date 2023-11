Ethereum Kurs klettert wieder über 2.000 Dollar – das ist für Anleger wichtig

Der nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto-Wert erhält weiterhin Rückenwind durch die Spekulationen auf Zulassung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Auch die jüngste Bewerbung durch BlackRock für das an Ether gekoppelte Pendant dürfte für positive Impulse sorgen. Nicht zuletzt gilt es in dieser Woche die geldpolitischen Entwicklungen weiter im Auge zu behalten. Auf Monatssicht kommt der Ethereum Kurs (ETH) immer noch auf ein Plus von über 10 Prozent.

Zulassungsfantasien auf Bitcoin-Spot-ETF reißen nicht ab

Gesprächsthema Nummer eins bleiben die Zulassungsfantasien der Anleger im Hinblick auf den ersten Bitcoin-Spot-ETF in den Vereinigten Staaten. Die Schubladen der Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) sind mittlerweile voll mit entsprechenden Anträgen für besagtes Anlagevehikel gefüllt.